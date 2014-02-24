Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа

31 марта 2017, пятница, 09:30 – СОЧИ-24



Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа

В Сети разразился очередной скандал вокруг семьи американского президента Дональда Трампа. Телеведущая Рози О’Доннелл заявила, что первой леди США следует забрать сына и бежать от супруга.Поводом для язвительного замечания в адрес Меланьи Трамп стал пост в Twitter, в котором она призвала американцев не бояться неудач. "Ошибка ничего не значит, не характеризует вас, если вы извлекли из нее урок", – написала первая леди США в своем аккаунте. Однако журналистка Рози О’Доннелл обратила этот совет против его автора. Телеведущая отметила, что Меланье тоже стоит извлечь урок из своих ошибок, "развестись с Трампом, забрать сына и бежать", сообщает URA.RU. О’Доннелл не первый раз попыталась задеть жену лидера США. Ранее она "диагностировала" у сына Меланьи аутизм. Это скандальное и ничем не обоснованное заявление стало поводом для третирования ребенка в прессе. Помимо прочего, СМИ муссируют слухи о том, что отношения Трампов совсем не безоблачны. По словам одного из инсайдеров, первая леди Америки чувствует себя несчастной в браке, старается проводить в Белом доме как можно меньше времени и никогда не ночует с мужем в одной спальне.

СОЧИ 24