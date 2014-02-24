Меланье Трамп посоветовали сбежать от мужа

В Сети разразился очередной скандал вокруг семьи американского президента Дональда Трампа. Телеведущая Рози О’Доннелл заявила, что первой леди США следует забрать сына и бежать от супруга. Поводом для язвительного замечания в адрес Меланьи Трамп стал пост в Twitter, в котором она призвала американцев не бояться неудач. "Ошибка ничего не значит, не характеризует вас, если вы извлекли из нее урок", – написала первая леди США в своем аккаунте. Однако журналистка Рози О’Доннелл обратила этот совет против его автора. Телеведущая отметила, что Меланье тоже стоит извлечь урок из своих ошибок, "развестись с Трампом, забрать сына и бежать", сообщает URA.RU. О’Доннелл не первый раз попыталась задеть жену лидера США. Ранее она "диагностировала" у сына Меланьи аутизм. Это скандальное и ничем не обоснованное заявление стало поводом для третирования ребенка в прессе. Помимо прочего, СМИ муссируют слухи о том, что отношения Трампов совсем не безоблачны. По словам одного из инсайдеров, первая леди Америки чувствует себя несчастной в браке, старается проводить в Белом доме как можно меньше времени и никогда не ночует с мужем в одной спальне.
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Подрыв в Мариуполе джипа с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Александром Хараберюшем будет использован киевским режимом против народных республик Донбасса. Об этом заявил российский политолог Армен Гаспарян...»
В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»