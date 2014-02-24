ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Меланью Трамп хотят выгнать из США

31 января 2017, вторник, 18:46 – ИА СОЧИ-24

Меланью Трамп хотят выгнать из США
Меланью Трамп хотят выгнать из США
В американском сенате потребовали, чтобы супруга президента США предоставила документы о том, что она законно находится на территории страны. Меланья Трамп, в девичестве Кнавс, родилась в Югославии, в начале 2000-х годов она переехала в Нью-Йорк и вышла замуж за Дональда Трампа.
Один из членов Сената США от штата Калифорния Нэнси Скиннер обратилась
в Белый дом с требованием, чтобы администрация США обнародовала миграционные документы
первой леди Меланьи Трамп. Сенатор требует доказательств того, что уроженка
Словении легально находится на территории Штатов.
"Никто из окружения Трампа не предоставил никаких
документов, проясняющих обстоятельства, а также наличие у Меланьи Трамп
легального статуса", – приводят слова Скиннер американская пресса.
В Белом доме требование сенатора о публикации иммиграционных
документов никак не прокомментировали.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ
о временном запрете на въезд всем гражданам Йемена, Сомали, Ливии, Сирии,
Ирака, Ирана и Судана. Этот документ вызвал волну критики и протестов по всей
стране. К ней подключилась и сенатор Скинер, видимо, решив таким образом "уколоть"
Дональда Трампа. Меланья Кнавс родилась в 1970 году в Югославии (нынешняя
территория Словении), потом переехала в Милан. В 16 лет начала модельную
карьеру, участвовала в показах мод в Милане и Париже. В 1999 году познакомилась
с Дональдом Трампом, в 2005-м они поженились. Если верить официальной биографии, в 2006 году Меланья Трамп получила американское гражданство.
Аналогичные претензии предъявлялись ранее Бараку Обаме,
когда он заступил на пост президента США.
Его оппоненты также пытались всеми способами доказать, что Обама подделал
документы, подтверждающие факт его рождения на территории США.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:01
В центре Москвы мужчине отрезали ухо

В центре Москвы на Моховой улице был найден раненым водитель иномарки..»

вчера, 21:44
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка...»

вчера, 21:29
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка..»

вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

вчера, 19:31
Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
вчера, 22:01
В центре Москвы мужчине отрезали ухо

В центре Москвы на Моховой улице был найден раненым водитель иномарки..»

вчера, 21:44
Кличко опозорился на жеребьевке "Евровидения"‍

В Киеве завершилась процедура жеребьевки "Евровидение 2017". Перед началом мероприятия на сцене выступил мэр города Виталий Кличко, продемонстрировав свой уровень английского языка...»

вчера, 21:29
В Донецке объявлена эвакуация местных жителей

Экстренные службы ДНР объявили об эвакуации жителей Донецка..»

вчера, 21:28
Володин продолжит оказывать помощь фонду Доктора Лизы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в 2017 году вновь окажет помощь благотворительному фонду Доктора Лизы. Обсуждается вопрос о создании попечительского совета организации...»

вчера, 20:30
Захарова пообещала "бомбу" от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой...»

вчера, 20:13
Обстрел российский журналистов в Донецке попал на видео

Вооруженные силы Украины обстреляли сотрудников российских СМИ в Донецке. Местные жители и представители экстренных служб вынуждены прятаться в подвалах, чтобы не попасть под удар карателей из Киева...»

вчера, 19:45
Порошенко пиарится на бойне в Донбассе

В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»

вчера, 19:31
Глава Эрмитажа проводит экстренное совещание

Глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проводит в своем кабинете экстренное совещание после выемки документов сотрудниками ФСБ..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.