Меланью Трамп хотят выгнать из США

31 января 2017, вторник, 18:46 – ИА СОЧИ-24



Меланью Трамп хотят выгнать из США

В американском сенате потребовали, чтобы супруга президента США предоставила документы о том, что она законно находится на территории страны. Меланья Трамп, в девичестве Кнавс, родилась в Югославии, в начале 2000-х годов она переехала в Нью-Йорк и вышла замуж за Дональда Трампа.Один из членов Сената США от штата Калифорния Нэнси Скиннер обратиласьв Белый дом с требованием, чтобы администрация США обнародовала миграционные документыпервой леди Меланьи Трамп. Сенатор требует доказательств того, что уроженкаСловении легально находится на территории Штатов."Никто из окружения Трампа не предоставил никакихдокументов, проясняющих обстоятельства, а также наличие у Меланьи Трамплегального статуса", – приводят слова Скиннер американская пресса.В Белом доме требование сенатора о публикации иммиграционныхдокументов никак не прокомментировали.На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указо временном запрете на въезд всем гражданам Йемена, Сомали, Ливии, Сирии,Ирака, Ирана и Судана. Этот документ вызвал волну критики и протестов по всейстране. К ней подключилась и сенатор Скинер, видимо, решив таким образом "уколоть"Дональда Трампа. Меланья Кнавс родилась в 1970 году в Югославии (нынешняятерритория Словении), потом переехала в Милан. В 16 лет начала модельнуюкарьеру, участвовала в показах мод в Милане и Париже. В 1999 году познакомиласьс Дональдом Трампом, в 2005-м они поженились. Если верить официальной биографии, в 2006 году Меланья Трамп получила американское гражданство.Аналогичные претензии предъявлялись ранее Бараку Обаме,когда он заступил на пост президента США.Его оппоненты также пытались всеми способами доказать, что Обама подделалдокументы, подтверждающие факт его рождения на территории США.

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