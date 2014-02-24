|1 февраля, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Меланью Трамп хотят выгнать из США
31 января 2017, вторник, 18:46 – ИА СОЧИ-24
Один из членов Сената США от штата Калифорния Нэнси Скиннер обратилась
в Белый дом с требованием, чтобы администрация США обнародовала миграционные документы
первой леди Меланьи Трамп. Сенатор требует доказательств того, что уроженка
Словении легально находится на территории Штатов.
"Никто из окружения Трампа не предоставил никаких
документов, проясняющих обстоятельства, а также наличие у Меланьи Трамп
легального статуса", – приводят слова Скиннер американская пресса.
В Белом доме требование сенатора о публикации иммиграционных
документов никак не прокомментировали.
На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ
о временном запрете на въезд всем гражданам Йемена, Сомали, Ливии, Сирии,
Ирака, Ирана и Судана. Этот документ вызвал волну критики и протестов по всей
стране. К ней подключилась и сенатор Скинер, видимо, решив таким образом "уколоть"
Дональда Трампа. Меланья Кнавс родилась в 1970 году в Югославии (нынешняя
территория Словении), потом переехала в Милан. В 16 лет начала модельную
карьеру, участвовала в показах мод в Милане и Париже. В 1999 году познакомилась
с Дональдом Трампом, в 2005-м они поженились. Если верить официальной биографии, в 2006 году Меланья Трамп получила американское гражданство.
Аналогичные претензии предъявлялись ранее Бараку Обаме,
когда он заступил на пост президента США.
Его оппоненты также пытались всеми способами доказать, что Обама подделал
документы, подтверждающие факт его рождения на территории США.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.