Меланья Трамп затмила мужа в конгрессе

Первая леди США Меланья Трамп в очередной раз оказалась в центре внимания журналистов. На выступление супруга в конгрессе она пришла в дизайнерском костюме стоимостью около десяти тысяч долларов. Меланья не всегда сопровождает мужа на официальные мероприятия, однако каждое ее появление на публике становится настоящей модной сенсацией. Более того, шикарные наряды первой леди отвлекают внимание журналистов от главного персонажа новостей – Дональда Трампа. На этот раз, сопровождая супруга в конгресс, Меланья выбрала блестящий черный костюм из весенней коллекции Michael Kors, передает Money Magazine. Как отмечает издание, пиджак первой леди стоит почти пять тысяч долларов, а юбка – 4,6 тысячи долларов. Судя по всему, выбирая наряды исключительно американских дизайнеров, первая леди старается соответствовать лозунгу своего мужа "Америка прежде всего". Так, Меланья предпочитает изделия Michael Kors, Calvin Klein или Ralph Lauren. Трамп же появился в конгрессе в темно-синем костюме и галстуке в черно-белую полоску. Вопреки своей привычке он застегнул пиджак. Напомним, что на инаугурацию мужа Меланья пришла в прекрасном голубом платье от Ralph Lauren. На встречу с женой премьер-министра Японии Акиэ Абэ первая леди выбрала наряд от Calvin Klein. Как отметили журналисты, супруга президента США уже сделала своим фирменным стилем элегантные костюмы с юбками.
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Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»
Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»
Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»
Европарламент со скрипом пытается установить правду о трагических событиях в Одессе. Очередные слушания на тему "Трагедии в Киеве и Одессе три года спустя: где результаты расследований?" прошли в штаб-квартире Европарламента в Брюсселе...»
Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что вскоре вновь может оказаться "виновником всех бед" по версии некоторых российских телевизионных журналистов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook...»
В правительстве Испании ввели должность так называемого "секс-короля" – человека, ответственного за повышение рождаемости в стране. Теперь эти обязанности будет выполнять сенатор Эдельмира Баррейра...»