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Меланья Трамп завладела морковкой Обамы

13 февраля 2017, понедельник, 15:16 – ИА СОЧИ-24

Меланья Трамп завладела морковкой Обамы
Меланья Трамп завладела морковкой Обамы
Первая леди США Меланья Трамп планирует сохранить огород на территории Белого дома, за которым ухаживала ее предшественница Мишель Обама. Супруга Дональда Трампа пообещала, что будет бережно следить за овощами и травами, которые растут на грядках.
Как рассказала журналистам старший советник Меланьи Трамп Стефани Уолкофф, первая леди будет следить за тем, чтобы за всеми уголками парка, в том числе за знаменитым Розовым садом и небольшим огородом, тщательно ухаживали, передает CNN. "Первая леди очень ответственно отнеслась к своей роли сторожа этой земли. Как мать и как жена президента она будет стремится к сохранению и приумножению огорода в Белом доме", – добавила она. Отметим, что Мишель Обама впервые разбила овощные грядки на южной лужайке Белого дома в 2009 году. В течение восьми лет супруга Барака Обамы тщательно заботилась о своем саде. Так, известно, что в огороде первой леди растут морковь, мята, лук, брокколи, укроп, горох, тыквы, шпинат и многие другие растения. Вдоль дорожек на грядках также посажены однолетние цветы. Кроме того, в саду есть и небольшая пасека. Считается, что гостей Белого дома угощают теми овощами и травами, которые выросли именно на огороде Обамы. Ранее сообщалось о том, что с приходом к власти Дональда Трампа президентское меню может существенно поменяться. Так, новый глава государства предпочитает жирные блюда – бургеры, картошку фри, а также жареных цыплят. Кроме того, по слухам, Трамп планирует заказывать в Белый дом в вино с собственных виноградников в Вирджинии.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Украинские войска начнут наступление на позиции самопровозглашенных республик Донбасса 21 февраля. С таким заявлением выступил российский политолог Олег Бондаренко...»

сегодня, 17:44
Трамп уничтожит Иран ради сделки с Путиным

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сегодня, 17:30
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Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»

сегодня, 17:14
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»

сегодня, 17:14
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