Меланья Трамп завладела морковкой Обамы

Первая леди США Меланья Трамп планирует сохранить огород на территории Белого дома, за которым ухаживала ее предшественница Мишель Обама. Супруга Дональда Трампа пообещала, что будет бережно следить за овощами и травами, которые растут на грядках. Как рассказала журналистам старший советник Меланьи Трамп Стефани Уолкофф, первая леди будет следить за тем, чтобы за всеми уголками парка, в том числе за знаменитым Розовым садом и небольшим огородом, тщательно ухаживали, передает CNN. "Первая леди очень ответственно отнеслась к своей роли сторожа этой земли. Как мать и как жена президента она будет стремится к сохранению и приумножению огорода в Белом доме", – добавила она. Отметим, что Мишель Обама впервые разбила овощные грядки на южной лужайке Белого дома в 2009 году. В течение восьми лет супруга Барака Обамы тщательно заботилась о своем саде. Так, известно, что в огороде первой леди растут морковь, мята, лук, брокколи, укроп, горох, тыквы, шпинат и многие другие растения. Вдоль дорожек на грядках также посажены однолетние цветы. Кроме того, в саду есть и небольшая пасека. Считается, что гостей Белого дома угощают теми овощами и травами, которые выросли именно на огороде Обамы. Ранее сообщалось о том, что с приходом к власти Дональда Трампа президентское меню может существенно поменяться. Так, новый глава государства предпочитает жирные блюда – бургеры, картошку фри, а также жареных цыплят. Кроме того, по слухам, Трамп планирует заказывать в Белый дом в вино с собственных виноградников в Вирджинии.
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»
Малайзийские полицейские подтвердили смерть старшего брата нынешнего вождя Северной Кореи Ким Чен Ына в аэропорту Куала-Лумпура. Ряд СМИ утверждает, что Ким Чон Наму на голову накинули отравленный платок...»
Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»