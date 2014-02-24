Мэр бросился в воду спасать дайвера

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Володин надеется на победу здоровых сил на выборах в Армении сегодня, 16:43 В ходе визита в Армению спикер Госдумы высказался по поводу стартующей через несколько дней избирательной кампании в парламент республики. Он отметил, что рассчитывает на "победу здоровых сил", которые продолжат развивать отношения между Москвой и Ереваном...»