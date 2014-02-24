Меркель мчится на поклон к Трампу

6 марта 2017, понедельник, 19:44 – ИА СОЧИ-24



Меркель мчится на поклон к Трампу

Канцлер Германии Ангела Меркель решила не дожидаться пока президент США Дональд Трамп поедет по Европе с официальными визитами. Лидер ФРГ первой явится на поклон в Белый дом.Визит Меркель в Вашингтон запланирован на 14 марта. "Канцлервстретится в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом. Другихдеталей я вам сообщить не смогу, они будут выясняться и согласовываться вконтакте с американской стороной", – сообщил представитель правительства ГерманииШтеффен Зайберт.Представитель правительства ФРГ отметил, что поездкасостоится по приглашению американской стороны. Это будет первая встреча Меркельс Трампом после его избрания на должность президента США, передает РИА Новости.Ранее немецкое издание Bild обвиняло администрацию ДональдаТрампа в низком интересе к общению с германским канцлером. В доказательствотаблоид сравнил фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время телефонныхпереговоров американского лидера с Ангелой Меркель и президентом РоссииВладимиром Путиным. Как отмечает издание, общение с российским лидеромпривлекло гораздо большее внимание команды американского президента, чтоотчетливо видно на представленных снимках.Как отмечает журналист Bild Симон Шутц, во время разговора сканцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник понациональной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрацииРайнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсемдругими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли. При этом во времяобщения с российским лидером команда Трампа в полном сборе присутствовала вокругсвоего президента.

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