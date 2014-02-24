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Меркель мчится на поклон к Трампу

6 марта 2017, понедельник, 19:44 – ИА СОЧИ-24

Меркель мчится на поклон к Трампу
Меркель мчится на поклон к Трампу
Канцлер Германии Ангела Меркель решила не дожидаться пока президент США Дональд Трамп поедет по Европе с официальными визитами. Лидер ФРГ первой явится на поклон в Белый дом.
Визит Меркель в Вашингтон запланирован на 14 марта. "Канцлер
встретится в Белом доме с американским президентом Дональдом Трампом. Других
деталей я вам сообщить не смогу, они будут выясняться и согласовываться в
контакте с американской стороной", – сообщил представитель правительства Германии
Штеффен Зайберт.
Представитель правительства ФРГ отметил, что поездка
состоится по приглашению американской стороны. Это будет первая встреча Меркель
с Трампом после его избрания на должность президента США, передает РИА Новости.
Ранее немецкое издание Bild обвиняло администрацию Дональда
Трампа в низком интересе к общению с германским канцлером. В доказательство
таблоид сравнил фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время телефонных
переговоров американского лидера с Ангелой Меркель и президентом России
Владимиром Путиным. Как отмечает издание, общение с российским лидером
привлекло гораздо большее внимание команды американского президента, что
отчетливо видно на представленных снимках.
Как отмечает журналист Bild Симон Шутц, во время разговора с
канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по
национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации
Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем
другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли. При этом во время
общения с российским лидером команда Трампа в полном сборе присутствовала вокруг
своего президента.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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