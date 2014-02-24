Меркель предсказала будущее после прихода Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель посчитала, что приход к власти в США Дональда Трампа положит конец установившемуся в прошлом веке миропорядку. Также она дала рецепт решения мировых проблем, вызванных глобализацией. Для многих политиков из разных стран вступление Дональда Трампа в должность президента США стало сильным ударом и крушением иллюзий относительно развития геополитической ситуации. Глава Министерства иностранных дел Германии Вальтер Штайнмайер отметил, что приход эксцентричного республиканца к власти положил конец миропорядку, установившемуся в предыдущем веке.Согласилась с ним и канцлер Германии Ангела Меркель. "Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания холодной войны, возможно, новую историческую эру сменит другая", – цитирует ее "Газета.ru".Кроме того, Меркель дала рекомендации по решению геополитических проблем, которые неизбежно вызовет процесс глобализации. Главную опасность, по ее мнению, таят в себе популизм и попытки разделить общество. "Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", – подчеркнула глава немецкого правительства.Еще до официального вступления в должность президента США Трамп осуждал канцлера Германии за ее миграционную политику. Напомним, что Меркель открыла путь в страну беженцам из стран Ближнего Востока и Северной Африки, за что подверглась критике не только со стороны оппонентов, но и соратников.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»