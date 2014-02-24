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Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады
18 февраля 2017, суббота, 14:15 – ИА СОЧИ-24
В сети активно обсуждают фото, на котором Трюдо и Меркель
целуются. Фотограф запечатлел, как премьер и канцлер доверительно смотрят друг другу в глаза и
улыбаются. "Отличная пара", – написал один из пользователей соцсети в комментариях
к фото.
Несколькими кадрами со встречи поделилась на своей
официальной странице в Instagram и сама Ангела Меркель. Судя по фото, улыбка не
сходила с лица канцлера даже во время официальной части визита премьер-министра.
44-летнего канадца не зря называют самым
обаятельным политиком мира. Перед ним не устояла не только Ангела Меркель,
ранее под чары Трюдо попали экс-президент США Барак Обама, герцогиня Кембриджская
Кейт Миддлтон и даже президент Мексики Энрике Пенья Ньето.
А в начале февраля, когда Трюдо с рабочим визитом посещал
США, восторженные взгляды на премьера бросала дочь Дональда Трампа Иванка. При этом
сам премьер-министр вел себя по отношению к Иванке крайне обходительно.
Источник:
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