Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады

18 февраля 2017, суббота, 14:15 – ИА СОЧИ-24



Меркель растаяла перед красавцем-премьером Канады

Во время государственного визита премьер-министр Канады Джастин Трюдо очаровал канцлера Германии Ангелу Меркель. Политики общались как самые близкие друзья.В сети активно обсуждают фото, на котором Трюдо и Меркельцелуются. Фотограф запечатлел, как премьер и канцлер доверительно смотрят друг другу в глаза иулыбаются. "Отличная пара", – написал один из пользователей соцсети в комментарияхк фото.Несколькими кадрами со встречи поделилась на своейофициальной странице в Instagram и сама Ангела Меркель. Судя по фото, улыбка несходила с лица канцлера даже во время официальной части визита премьер-министра.44-летнего канадца не зря называют самымобаятельным политиком мира. Перед ним не устояла не только Ангела Меркель,ранее под чары Трюдо попали экс-президент США Барак Обама, герцогиня КембриджскаяКейт Миддлтон и даже президент Мексики Энрике Пенья Ньето.А в начале февраля, когда Трюдо с рабочим визитом посещалСША, восторженные взгляды на премьера бросала дочь Дональда Трампа Иванка. При этомсам премьер-министр вел себя по отношению к Иванке крайне обходительно.

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