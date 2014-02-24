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Меркель застукали в супермаркете с картошкой
24 декабря 2016, суббота, 12:59 – ИА СОЧИ-24
Меркель застали за покупками сегодня, 24 декабря. По словам
очевидцев, она купила картофель, паприку, конфеты и творог. При этом она обошлась без традиционных рождественских изысков, например, гуся или вина. Общая сумма
покупки не превышала сто евро, пишет газета Bild.
Во время похода в супермаркет канцлера сопровождали три
охранника. Они не отходили от Меркель ни в зале, ни на кассе. Также отмечается,
что политик пришла в магазин сразу после пресс-конференции и захватила с собой
свои пакеты.Напомним, недавно Ангела Меркель заняла третью строчку в
рейтинге самых влиятельных людей мира по версии авторитетного журнала Forbes. Возглавляя главную экономику Евросоюза,
канцлер имеет рычаги для воздействия на любое государство объединения, а также
в некоторой степени определяет внешнеполитический курс стран содружества. Тем
не менее Меркель может покинуть свой пост уже
в 2017 году после очередных выборов.
Источник:
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