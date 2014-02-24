Меркель застукали в супермаркете с картошкой

24 декабря 2016, суббота, 12:59 – ИА СОЧИ-24



Меркель застукали в супермаркете с картошкой

Жители Берлина застукали канцлера Германии Ангелу Меркель за покупками в продуктовом магазине. Политик в сопровождении охраны покупала картофель и творог.Меркель застали за покупками сегодня, 24 декабря. По словамочевидцев, она купила картофель, паприку, конфеты и творог. При этом она обошлась без традиционных рождественских изысков, например, гуся или вина. Общая суммапокупки не превышала сто евро, пишет газета Bild.Во время похода в супермаркет канцлера сопровождали триохранника. Они не отходили от Меркель ни в зале, ни на кассе. Также отмечается,что политик пришла в магазин сразу после пресс-конференции и захватила с собойсвои пакеты.Напомним, недавно Ангела Меркель заняла третью строчку врейтинге самых влиятельных людей мира по версии авторитетного журнала Forbes. Возглавляя главную экономику Евросоюза,канцлер имеет рычаги для воздействия на любое государство объединения, а такжев некоторой степени определяет внешнеполитический курс стран содружества. Темне менее Меркель может покинуть свой пост ужев 2017 году после очередных выборов.

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