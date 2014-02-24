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Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов
3 марта 2017, пятница, 20:44 – ИА СОЧИ-24
Тело 50-летнего японца обнаружили только через полгода после трагедии.
Нашел мужчину хозяин квартиры, который наведаться к своему арендатору. Поскольку
тот долго не платил за жилье и не выходил на связь.Попав в квартиру, арендодатель не узнал свое жилье.
Она была похожа на склад макулатуры из порножурналов. Но японца ждала более
неожиданная и жуткая находка, сообщает The Sun. Разбирая завалы на кухне и в спальне, он обнаружил
тело своего квартиранта. Согласно версии полиции, на любителя "клубнички" обрушилась
одна из полок с накопленными им журналами. Самостоятельно он выбраться не смог
и погиб под грудой своей порноколлекции. По словам криминалистов, даже если японец и был
какое-то время жив после падения на него журналов, бумага могла приглушить его
крики о помощи. Общий вес журналов
для взрослых, накопленных сластолюбцем, составил шесть тонн.Напомним, что
российских любителей "клубнички" оставили без в начале февраля этого года без популярного порносайта Brazzers, заблокировав
его на территории страны. Ресурс был внесен в список запрещенных по решению
суда. Как писали Dni.ru. постановление о блокировке сайта brazzers.com было вынесено
Большеглушицким районным судом Самарской области 31 октября 2016 года. Однако
решение вступило в силу лишь 6 февраля 2017 года. На содержащуюся на
сайте информацию пожаловался прокурор Самарской области.
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