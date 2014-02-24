Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов

3 марта 2017, пятница, 20:44 – ИА СОЧИ-24



Мертвый японец полгода пролежал под шестью тоннами порножурналов

Житель Японии в прямом смысле стал жертвой своих страстей. Мужчина погиб под кипой журналов для взрослых, которые копил в арендуемой квартире.Тело 50-летнего японца обнаружили только через полгода после трагедии.Нашел мужчину хозяин квартиры, который наведаться к своему арендатору. Посколькутот долго не платил за жилье и не выходил на связь.Попав в квартиру, арендодатель не узнал свое жилье.Она была похожа на склад макулатуры из порножурналов. Но японца ждала болеенеожиданная и жуткая находка, сообщает The Sun. Разбирая завалы на кухне и в спальне, он обнаружилтело своего квартиранта. Согласно версии полиции, на любителя "клубнички" обрушиласьодна из полок с накопленными им журналами. Самостоятельно он выбраться не смоги погиб под грудой своей порноколлекции. По словам криминалистов, даже если японец и былкакое-то время жив после падения на него журналов, бумага могла приглушить егокрики о помощи. Общий вес журналовдля взрослых, накопленных сластолюбцем, составил шесть тонн.Напомним, чтороссийских любителей "клубнички" оставили без в начале февраля этого года без популярного порносайта Brazzers, заблокировавего на территории страны. Ресурс был внесен в список запрещенных по решениюсуда. Как писали Dni.ru. постановление о блокировке сайта brazzers.com было вынесеноБольшеглушицким районным судом Самарской области 31 октября 2016 года. Однакорешение вступило в силу лишь 6 февраля 2017 года. На содержащуюся насайте информацию пожаловался прокурор Самарской области.

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