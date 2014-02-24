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МИД назвал высылку дипломатов пощечиной Вашингтону
30 декабря 2016, пятница, 01:14 – ИА СОЧИ-24
"Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие восемь лет в Белом доме – это не Администрация , это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально", – написала она в своем Facebook. По ее словам, глава Белого Дома так и не сумел "вписать в историю
президентства никаких достижений на международной арене". "Нобелевский
лауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу... Сегодня Америка, американский народ были унижены
своим же собственным президентом. Не международными террористами, не
войсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же
хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей
команды", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Она саркастично отметила, что сейчас "весь мир , от
партера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки и
ее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотной
внешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет -
исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США не
мог бы сделать хуже". Захарова также пообещала, что 30 декабря будут официальные заявления по поводу контрмер.
Как сообщало информационное агентство СОЧИ-24, в администрации Барака Обамы сообщили, что вместе с
введением новых
санкций из Вашингтона и Сан-Франциско
в течение 72 часов
будут высланы 35 российских
дипломатов. В заявлении
Госдепа США отметили, что будут закрыты два
дипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения,
принадлежащих России. В разделе "Компании и ведомства" санкционного
списка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер.
Согласно заявлению Минфина США, в новый
санкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, Евгений
Богачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что они
являются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.
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