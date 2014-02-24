МИД назвал высылку дипломатов пощечиной Вашингтону

30 декабря 2016, пятница, 01:14 – ИА СОЧИ-24



МИД назвал высылку дипломатов пощечиной Вашингтону

Официальный представитель МИД России прокомментировала новые санкции и высылку российских дипломатов из США. Мария Захарова назвала администрацию Барака Обамы внешнеполитическими неудачниками."Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие восемь лет в Белом доме – это не Администрация , это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально", – написала она в своем Facebook. По ее словам, глава Белого Дома так и не сумел "вписать в историюпрезидентства никаких достижений на международной арене". "Нобелевскийлауреат умудрился поставить вместо элегантной точки жирную кляксу... Сегодня Америка, американский народ были униженысвоим же собственным президентом. Не международными террористами, невойсками противника. На этот раз пощечину Вашингтону нанес его жехозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящейкоманды", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Она саркастично отметила, что сейчас "весь мир , отпартера до галерки, наблюдает сокрушительный удар по престижу Америки иее лидерству, нанесенный Бараком Обамой и его малограмотнойвнешнеполитической командой, раскрывшей миру свой главный секрет -исключительность была маскировкой беспомощности. И никакой враг США немог бы сделать хуже". Захарова также пообещала, что 30 декабря будут официальные заявления по поводу контрмер.Как сообщало информационное агентство СОЧИ-24, в администрации Барака Обамы сообщили, что вместе свведением новыхсанкций из Вашингтона и Сан-Францисков течение 72 часовбудут высланы 35 российскихдипломатов. В заявленииГосдепа США отметили, что будут закрыты двадипломатических жилых комплекса и два развлекательных учреждения,принадлежащих России. В разделе "Компании и ведомства" санкционногосписка значатся ФСБ и ГРУ как отдельные объекты ограничительных мер.Согласно заявлению Минфина США, в новыйсанкционный список включены Владимир Алексеев, Сергей Гизунов, ЕвгенийБогачев, Игорь Коробов и Игорь Костюков. Минфин США указывает, что ониявляются сотрудниками ГРУ Генштаба ВС России.

СОЧИ 24