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Мигрант утонул в Венеции под смех зевак

26 января 2017, четверг, 21:46 – ИА СОЧИ-24

Мигрант утонул в Венеции под смех зевак
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак
Беженец из Гамбии утонул средь бела дня в канале Венеции из-за равнодушия наблюдавших за его мучениями людей. Никто из очевидцев происшествия даже не попытался спасти утопающего.
Видеоролик, поражающий своим цинизмом и жестокостью толпы,
появился в Сети. На нем 22-летний парень пытается остаться на плаву, тогда как
зеваки хохочут, подбадривая его веселыми криками, передает РИА ФАН. "Давай,
плыви домой!", – крикнул утопающему один из туристов.
Команда проплывающего мимо прогулочного катера бросила несчастному
несколько спасательных кругов, но юноша не смог до них доплыть. Местные власти
уже начали расследование по данному инциденту.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста

Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении...»

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Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»

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сегодня, 20:31
Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу

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сегодня, 20:30
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