Мигрант зарезал молодую немку за отказ в любви

14 февраля 2017, вторник, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Мигрант зарезал молодую немку за отказ в любви

Беженец из Нигерии зарезал 22-летнюю помощницу социальных служб по делам помощи беженцам на почве неразделенной любви. Преступник нанес девушке множественные удары ножом в область шеи и лица.Тело соцработницы Супики было найденов немецком городе Ахаус. По подозрению в совершении преступлениянемецкие правоохранители задержали на границе со Швейцарией мигрантаиз Нигерии. Мужчина пытался сесть на поезд в Базеле, когдаего схватили полицейские.Допрашивать нигерийца будутна территории Германии, пишет Bild.Злоумышленник был знаком со своей жертвой. Соцработницу знали многие жители городка,которых потрясла ее смерть. Люди приносят на место ее убийствацветы и свечи."Многие знали ее, она быладействительно хорошая девушка. Ее семья родом из Индии, еще и поэтому онапомогала беженцам", – рассказал знакомый семьи убитой. Жители Ахауса предполагают,что трагедия могла произойти из-за неразделенной любви нигерийца.Напомним, серия жестокихубийств и изнасилований произошла в Германии в конце прошлогогода. Самой резонансной стала гибель 19-летнейдочери сотрудникаЕврокомиссии Марии Ладенбургер. Ее изнасиловал, а затем утопил беженециз Афганистана.Как писали Dni.ru, с тех пор, как мигрантыначали массово переселяться в страны Евросоюза, новости об их антисоциальномповедении стали появляться все чаще. Так, в начале 2016 года сообщалось о том,что после новогодней ночи в немецком Кельнебыло подано 1170 заявлений о нападениях мигрантов из Африки и Ближнего Востока,в 492 из которых говорилось о сексуальных домогательствах и изнасилованиях.Ситуация получила общественный резонанс после того, как власти пыталисьзамолчать масштабы произошедшего.

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