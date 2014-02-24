Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"
23 января 2017, понедельник, 13:00 – ИА СОЧИ-24
Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"
Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи "золотого" унитаза. Похитители выплатили ему 200 тысяч рублей.
Рабочие, ремонтировавшие жилье охранника "Газпрома", добровольно возместили ему ущерб за дорогостоящий унитаз и прочие украденные предметы, сообщает Life.ru. "Вынесен отказ в возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон, а также из-за отказа потерпевшего от претензий к подозреваемым. В полицию было написано второе заявление сотрудником "Газпрома" с просьбой прекратить расследование о краже сантехники из его квартиры в новостройке", – заявил источник.Ранее сотрудник службы безопасности "Газпрома" рассказал, что мигранты проводили в его доме в поселке Сосенское в Новой Москве ремонтные работы. Как писали Dni.Ru, по возвращении домой охранник не обнаружил ни унитаза, ни рабочих."Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил ее недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", – рассказал источник. Напомним, что в 2016 году жертвой воров стала уборщица "Газпрома". Злоумышленники вытащили из Mitsubishi Outlander ее сумку от Dior. Позже выяснилась стоимость похищенного аксессуара – от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Полиция не смогла выйти на след преступников. Отметим, что не только охранники "Газпрома", но и многие политики дополняют интерьер дорогими аксессуарами. Среди них оказался и бывший президент Украины Виктор Янукович, в резиденции которого в феврале 2014 года нашли двухкилограммовый золотой батон.
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Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»