Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"

23 января 2017, понедельник, 13:00 – ИА СОЧИ-24



Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"

Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи "золотого" унитаза. Похитители выплатили ему 200 тысяч рублей.Рабочие, ремонтировавшие жилье охранника "Газпрома", добровольно возместили ему ущерб за дорогостоящий унитаз и прочие украденные предметы, сообщает Life.ru. "Вынесен отказ в возбуждении уголовного дела из-за примирения сторон, а также из-за отказа потерпевшего от претензий к подозреваемым. В полицию было написано второе заявление сотрудником "Газпрома" с просьбой прекратить расследование о краже сантехники из его квартиры в новостройке", – заявил источник.Ранее сотрудник службы безопасности "Газпрома" рассказал, что мигранты проводили в его доме в поселке Сосенское в Новой Москве ремонтные работы. Как писали Dni.Ru, по возвращении домой охранник не обнаружил ни унитаза, ни рабочих."Рабочие забрали с собой его унитаз и несколько деталей от сантехники. В квартире он не проживал, а купил ее недавно, чтобы быстрее добираться до работы: в поселке Сосенское расположено одно из учреждений "Газпрома". Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей", – рассказал источник. Напомним, что в 2016 году жертвой воров стала уборщица "Газпрома". Злоумышленники вытащили из Mitsubishi Outlander ее сумку от Dior. Позже выяснилась стоимость похищенного аксессуара – от 200 тысяч до двух миллионов рублей. Полиция не смогла выйти на след преступников. Отметим, что не только охранники "Газпрома", но и многие политики дополняют интерьер дорогими аксессуарами. Среди них оказался и бывший президент Украины Виктор Янукович, в резиденции которого в феврале 2014 года нашли двухкилограммовый золотой батон.

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