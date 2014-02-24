Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина

10 января 2017, вторник, 18:46 – ИА СОЧИ-24



Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина

Громкое уголовное дело 2015 года о серийных убийствах в Иркутской области получило неожиданное продолжение. Бывший милиционер Михаил Попков, получивший прозвище "ангарский маньяк", обвиняется уже в 69 убийствах.Осужденный за 22 преступления житель Ангарска Михаил Попков признался еще в 60 эпизодах, по 47 из них ему уже предъявлены обвинения. Это означает, что ему удалось побить страшный рекорд своего предшественника, Андрея Чикатило, чье имя давно стало нарицательным.Бывший милиционер из восточносибирского города Ангарска Михаил Попков стал стал известен на всю странув январе 2015 года. Тогда его признали виновным в убийстве 22 женщин и покушении на убийство еще двух.На момент совершения большинства преступлений обвиняемый был действующим сотрудником милиции. Жертвами милиционера-оборотня становились молодые женщины –большинству убитых было от 19 до 28 лет. Однако среди жертв преступника также была 15-летняя девочка и четыре женщины в возрасте от 35 до 40 лет.Палач подстерегал их ночью на остановках общественного транспорта, возле кафе, на улицах в центре города и предлагал отвезти домой. Вместо этого душегуб увозил несчастных в лес, там насиловал и убивал. Для расправы изувер использовал топоры, удавки, ножи, шило, отвертки, а порой сразу несколько разных орудий. Например, одной из жертв он пробил голову, восемь раз заколол отверткой, а затем изрезал несчастной лицо и шею.Обезображенные тела жертв предполагаемого серийного убийцы находили в лесах возле Ангарска, а также вдоль автомобильных трасс. На протяжении долгих лет самым опытным оперативникам и следователям, в том числе и столичным, не удавалось выйти на след преступника. Маньяк действовал предельно осторожно, никаких следов не оставлял.Тем не менее следствию удалось найти зацепку. В результате генетической экспертизы выяснилось, что образцы слюны и спермы, обнаруженные на телах трех погибших женщин, принадлежат одному и тому же человеку. Чтобы выйти на след серийного убийцы, правоохранители составили список из 30 тысяч человек. В перечень подозреваемых вошли ранее осужденные за сексуальные преступления, а также психически больные граждане. В "группу риска" попали также работники силовых структур, в том числе ибывшие полицейские.У всех подозреваемых эксперты брали образцы ДНК. Было проведено более трех с половиной тысяч экспертиз. В 2012 году дошла очередь дошла очередь и до Михаила Попкова. К тому моменту он уволился со службы и зарабатывал на жизнь тем, что перегонял машины из Владивостока в Иркутск.Задержание "ангарского маньяка" произошло в 2012 году в поезде дальнего следования, когда преступник направлялся на Дальний Восток. Примечательно, что он даже не попытался сопротивляться. 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному сроку. Кровавая история милиционера-оборотня, шокировавшая россиян, увы, не единична. И тут речь не о давних злодеяниях легендарного Джека-Потрошителя. Увы, подобные преступления совершались совсем недавно. Dni.Ru вспоминают самые громкие серийные убийства, потрясшие современную Россию.Андрей ЧикатилоИмя этого персонажа, которого и впрямь, трудно назвать человеком, давно стало нарицательным. Теперь с Чикатило сравнивают тех, о ком говорят "в тихом омуте черти водятся" – то есть о не примечательных внешне, интеллигентных с виду людях с некоторыми странностями.Свою печальную известность Чикатило получил после того, как выяснилось, что в период с 1978 по 1990 год он совершил от 53 до 65 убийств. Со своими будущими жертвами палач обычно знакомился на автобусных остановках и железнодорожных вокзалах. Затем под благовидным предлогом заманивал их в лес и набрасывался с ножом.При этом убийца действовал с изощренной жестокостью – у многих найденных жертв были отрезаны или откушены носы, языки, гениталии, груди, у некоторых выколоты глаза. Как выяснилось впоследствии, именно длительная агония несчастных приносила Чикатило сексуальное удовлетворение.В декабре 1985 года была проведенасамая масштабная операция в истории правоохранительных органов СССР, получившая название "Лесополоса". Увы, серийного убийцу тогда поймать так и не удалось. Однако попутно следователями было раскрыто более тысячи преступлений. Кроме того, на психиатрический учет было поставлено 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями.6 ноября 1990 года после совершения очередного убийства Чикатило был остановлен милиционером на опушке леса. Стражу порядка показался необычным внешний облик мужчины – облаченный в костюм и галстук, он не был похожна охотника или грибника. Но достаточных оснований для задержания странного прохожего не было, поэтому его отпустили.Однако после того, как спустя несколько дней в лесу был обнаружен труп, оперативники сопоставили факты и установили за подозреваемым наблюдение. 20 ноября 1990 года серийный убийца был арестован. В суде было доказано совершение им 53 убийств.Во время судебных заседаний Чикатило кричал, обнажал половые органы, оскорблял судей и присутствующих в зале. Очевидцы рассказывали, что родителям растерзанных детей в суде часто становилось плохо и они теряли сознание. Многие из них выкрикивали угрозы в адрес убийцы, рвались к клетке, где сидел Чикатило, и требовали отдать им маньяка на расправу. По приговору суда 14 февраля 1994 года Андрей Чикатило был расстрелян. "Битцевский маньяк" – Александр ПичушкинПечально знаменитый на всю страну "битцевский маньяк" Пичушкин признавался, что завидовал Чикатило и мечтал превзойти в количестве жертв. Готовясь к новым убийствам, Пичушкин не только тренировался, качая мускулы – он еще собирал газетные статьи о Чикатило, и, подражая своему кумиру, носил клетчатые рубашки. Свое первое убийство Александр Пичушкин совершил в возрасте 18 лет. В 1992 году он задушил однокурсника и сбросил его в колодец. Тело жертвы так и не было найдено.Впоследствии Пичушкин признался, что первое кровавое преступление долго планировал и тщательно обдумывал."Первое убийство – это как первая любовь", – заявил злодей позднее на допросе.Почувствовав вкус крови, Пичушкин понял, что хочет убивать еще. Это осознание пришло к нему после суда над Андреем Чикатило.Примечательно, что во время совершения серии убийств в 2002—2006 годах, он проживал вместе с матерью в Москве недалеко от Битцевского парка, где и совершил большую часть своих преступлений. В это же время, вплоть до ареста, мужчина работал грузчиком в продовольственном магазине на Херсонской улице столицы.Пичушкин был задержан органами правопорядка 15 июня 2006 года по подозрению в убийстве женщины, совершенном накануне. Сразу после задержания он начал давать признательные показания. А спустя несколько дней Пичушкин дал показания по другим преступлениям, совершенным на территории Битцевского парка. Позже ему было предъявлено обвинение в совершении 52 умышленных убийств. Однако сам Пичушкин утверждал, что его жертвами стали 62 человека. "Доктор Смерть" – Максим ПетровНа счету этого серийного убийцы 12 жертв. Свои злодеяния Максим Петров, врач по образованию и профессии, совершил в период с 1997 по 2000 годы. Всего за период своей преступной деятельности "Доктор Смерть", как впоследствии его прозвали в тюрьме, совершил 45 квартирных краж и грабежей, 12 из которых окончились убийствами.Примечательно, что все жертвы злоумышленника были пожилыми людьми или членами их семей. Врач пятой подстанции скорой помощи Санкт-Петербурга Максим Петров приходил к пенсионерам домой без предупреждения,. Как правило, он делал это по утрам, когда другие члены семьи уходили на работу. Он измерял пациенту артериальное давление и предлагал сделать укол. После инъекции жертвы теряли сознание, а врач уходил, прихватив с собой украшения и деньги. Однако в 1999 году случилась осечка – пенсионер был уже без сознания после укола, когда неожиданно вернувшаяся домой его дочь увидела, как доктор-оборотень совершает кражу. Чтобы уйти от наказания, Петров ударил женщину отверткой, а пенсионера задушил.После этого инцидента Петров поставил совершение убийств на поток. Он действовал предусмотрительно: вводил жертвам разные смертельно опасные наркотические препараты, чтобы следователям и в головуне пришло, что в квартирах потерпевших орудовал врач. Впоследствии Петров стал поджигать дома своих жертв, чтобы окончательно скрыть следы преступлений.После того, как правоохранители установили наличие связи между болезнями убитых и совершенными преступлениями, они составили список из 72 потенциальных жертв. Проследив за ними, оперативникам удалось арестовать Петрова, когда он навестил очередного своего пациента.Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к пожизненному заключению бывшего врача скорой помощи Максима Петрова. В настоящее время он отбывает наказание в тюрьме.

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