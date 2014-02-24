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Миллиардер Ахметов разбогател на блокаде Донбасса
20 марта 2017, понедельник, 19:58 – ИА СОЧИ-24
По данным ежегодного рейтинга Forbes, Ахметов
разбогател за прошедший год до 4,6 миллиарда долларов. В 2016 году его состояние
составляло 2,3 миллиарда долларов.
Миллиардер, владеющий группой СКМ, в
которую входят компании ДТЭК и "Метинвест", занял 351-е место в мировом
рейтинге богачей. Кроме того, он стал самым состоятельным украинцем.
Ахметов столкнулся с проблемами в бизнесе
в начале 2017 года, когда обострилась обстановка в Донбассе, передает РБК. На
украинских предприятиях власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление. Из-за этого
в середине марта СКМ сообщила о полной потере контроля над своими активами на
данных территориях.
Вместе с тем на фоне блокады Донбасса
предпринимателю удалось каким-то образом удвоить свое состояние. Второе место в
списке самых богатых граждан Украины занимает сооснователь группы "Приват"
Геннадий Боголюбов. Его капитал составляет в 1,4 миллиарда долларов.
Завершает топ-3 миллиардеров Украины еще
один совладелец группы "Приват", экс-глава Днепропетровской области Игорь
Коломойский. Его состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов.
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