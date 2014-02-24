Миллиардер просит Трампа отобрать кольцо у Путина

6 февраля 2017, понедельник, 14:44 – ИА СОЧИ-24



Миллиардер просит Трампа отобрать кольцо у Путина

Владелец американского футбольного клуба New England Patriots Роберт Крафт заявил, что надеется вернуть кольцо победителя Суперкубка, которое якобы еще десять лет назад присвоил себе российский лидер. В этом деле спортивный магнат, по его словам, уповает на помощь президента США Дональда Трампа.Крафт заявляет, что в 2005 году в Санкт-Петербурге он в составе делегации американских бизнесменов встречался с президентом России Владимиром Путиным. Во время мероприятия он дал главе российского государства примерить кольцо стоимостью в 25 тысяч долларов. По словам Крафта, Путин якобы посмотрел на изделие, после чего положил в карман и ушел. Как утверждает бизнесмен, случившееся его очень разочаровало, ведь кольцо представляет для него большую ценность. При этом еще в 2013 году представители миллиардера признались, что история с кольцом была шуткой."Это забавная история, которую Крафт снова рассказал ради смеха", – заявили тогда в New England Patriots.Несмотря на это, Крафт продолжает строить из себя жертву. Так, он заявил, что по-прежнему хочет вернуть кольцо и готов предоставить российскому лидеру аналогичное изделие и выгравировать на нем его (Путина. – Прим. ред.) имя. В случае же, если кольцо вернуть не удастся, бизнесмен вновь готов привлечь к инциденту внимание Белого дома. "Возможно, нам удастся уговорить нового президента привезти ему кольцо, когда они встретятся", – сказал Крафт. Стоит отметить, что история с кольцом ранее вызвала искреннее удивление у Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Последний заявил, что изделие было не чем иным, как подарком Крафта главе российского государства. При этом официальный представитель Кремля выразил обеспокоенность психическим состоянием американского миллиардера. Сам Владимир Путин ранее неоднократно утверждал, что готов компенсировать бизнесмену его потерю в 25 тысяч долларов из собственного кошелька.

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