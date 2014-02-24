|20 января, пятница
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть
20 января 2017, пятница, 16:44 – ИА СОЧИ-24
В обращении
к сотрудникам бизнесмен требует пользоваться обеденным
перерывом на час только раз в день, в промежуток с 12:00 до 16:00, а от руководителей – контролировать
работников. Тиньков считает, что его коллеги совсем расслабились.
"Здоровые люди не кушают 2/3/4 раза
в день… Если вы больны – здесь не пансионат, у нас много работы и задач на годы
вперед!.. Также требую от вас потреблять меньше кофе и сигарет, помимо того,
что вы воруете мое время у меня и акционеров, вы убиваете свое здоровье", -
написал предприниматель в сообщении, позже опубликованном на форуме sql.ru.
Сэкономленное время Тиньков предложил проводить в собственном фитнес-центре банка
и других спортивных клубах.
Подлинность письма подтвердили
сотрудники Тинькофф Банка, сообщает
vc.ru. Представители кредитной организации уточнили, что оно адресовано в
первую очередь тем, кто "злоупотребляет гибким рабочим графиком".
"В Тинькофф
Банке, как и в любой компании, в течение рабочего дня предусмотрен час на
отдых и на питание… У нас гибкий рабочий график: можно приходить (и,
соответственно, уходить) пораньше или попозже", – рассказали в банке. "Мы
понимаем, что люди устроены по-разному (кто-то продуктивнее работает с утра,
кто-то наоборот – вечером), стараемся идти навстречу и ожидаем от сотрудников
такого же уважения к нашему внутреннему распорядку", – заключили представители
компании.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.