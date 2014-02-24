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Миллиардеру-нефтянику утвердили смертный приговор
22 января 2017, воскресенье, 18:15 – ИА СОЧИ-24
Одного из богатейших людей Ирана казнят за растрату. Об этом
сообщил представитель Верховного суда республики Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи,
отметив, что Занджани официально уведомлен о вынесенном в отношении него
смертном приговоре.
В настоящее время олигарх находится в тюрьме "Эвин" в
Тегеране. Согласно постановлению суда он будет повешен, сообщает агентство IRNA.
Миллиардер был арестован 30 декабря 2013 года. Ему
предъявили обвинение в растрате двух миллиардов евро нефтяных доходов страны. Спустя
три года власти Ирана признали Занджани виновным в казнокрадстве, отмывании
денег и мошенничестве, и приговорили его к смертной казни.
Бабака Занджани был управляющим директором находящейся в ОАЭ
компании Sorinet Group, одного из крупнейших иранских конгломератов. Также
владел авиакомпанией Qeshm Airlines и иранским футбольным клубом Рах Ахан.
Состояние 42-летнего бизнесмена оценивается в 14 миллиардов
долларов. Занджани считают одним из богатейших людей Ирана. Известность олигарх
получил в конце 2012 года в связи с западными экономическими санкциями в
отношении Ирана из-за спорной ядерной программы. Он был внесен в черные списки
Европейского союза и США за свою роль в уклонении от санкций.
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