

Еж покусал москвичку и ее пятилетнего сына сегодня, 18:29 В Москве еж искусал ребенка и его маму..»

Миллиардеру-нефтянику утвердили смертный приговор сегодня, 18:15 Верховный суд Ирана подтвердил законность смертного приговора нефтяному магнату Бабаку Занджани. Олигарх признан виновным в растрате двух миллиардов евро...»

Съезд "Единой России" обновил руководство партии сегодня, 18:00 Сергей Неверов переизбран на должность секретаря Генерального совета "Единой России". А Вячеслав Володин вошел в состав бюро Высшего совета партии. XVI съезд "ЕР" во второй день своей работы занимался организационными вопросами...»

На МКАД аварийно сел вертолет (видео) сегодня, 17:29 Вертолет Robinson совершил аварийную посадку на северо-востоке МКАД. Видео с места происшествия опубликовано в Сети...»



Солдат опозорил американскую армию в Польше сегодня, 17:00 Грузовой автомобиль армии США попал в ДТП Любуском воеводстве на западе Польши ..»

"ЕР" предложила россиянам стать хозяевами страны сегодня, 17:00 Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»

На МКАД аварийно сел вертолет сегодня, 16:59 На северо-востоке МКАД совершил аварийную посадку вертолет. Инцидент произошел на 98-м километре внешней стороны кольцевой дороги..»

Запад отвел России один день на войну с Британией сегодня, 16:59 Британская армия не может оставаться эффективной боевой силой после сокращения военного бюджета. Эксперты предрекли, что сильный соперник, такой как Россия, уничтожит ее за один день...»