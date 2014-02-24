Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

7 января 2017, суббота, 16:45 – ИА СОЧИ-24



Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты.Американец Дэн Билзерян заработал на игре в покер более 100 миллионов долларов. Также известно, что он является венчурным капиталистом. Впрочем, известность в Сети он получил не благодаря тому, как он зарабатывает. а благодаря тому, как тратит.Билзерян не стесняется делиться со всем миром подробностями своего расточительного образа жизни. На его странице в Instagram с завидной регулярностью появляются фотографии и видео с отдыха в разных экзотических точках планеты, дорогие игрушки миллионера, а также его роскошный и весьма слабо одетый эскорт из моделей. По всей видимости Новый год стал для американца поводом подвести некоторые промежуточные итоги своей деятельности. Он собрал ролик, в котором показал одни из самых ярких моментов, запечатленных на камеру. А в сопроводительном сообщении не забыл и о тех людях, которым его успех не дает покоя. "Если вы ненавидите смотреть, как мне хорошо, то 2017-й станет очередным плохим годом для вас", – написал он. Спустя несколько дней он выложил еще один ролик похожего содержания, на этот раз отделавшись лаконичным описание "Это было весело". На аккаунт Дэна Билзеряна в Instagram подписаны свыше 20 миллионов человек, которых он радует фотографиями из частных самолетов, закрытых вечеринок и своих поездок. Судя по симкам, американец любитель не только полуобнаженных моделей, но и дорогих машин, а также крупнокалиберных пушек. Зачастую он пытается совместить все это в одном кадре. Впрочем, находятся и те, кто критикует образ жизни миллионера. Они отмечают, что из-за больших денег, свалившихся на Билзеряна, ему больше недоступна радость простого бескорыстного человеческого общения, а также сомневаются в моральных качествах спутниц американца. Впрочем, сам миллионер, по всей видимости, не слишком сильно скучает по жизни без миллионов долларов. Он регулярно осваивает управление новыми транспортными средствами и ищет все новые места для отдыха.

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