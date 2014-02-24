Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет
26 января 2017, четверг, 14:46 – ИА СОЧИ-24
Миллионера арестовали за изнасилование спустя 26 лет
Британский миллионер арестован за преступление 26-летней давности. Интересно, что бизнесмен выдал себя сам, вызвав полицию после потасовки с группой подростков. В 2010 году директор компании Марк Карнелли вызвал стражей порядка, пожаловавшись на шумное поведение группы юношей возле его дома. Заподозрив мужчину в нападении на несовершеннолетнего, полиция взяла у него образец для анализа ДНК, пишет The Thelegraph. Данные на Карнелли были занесены в национальную базу данных и успешно забыты, пока однажды следователи не обнаружили, что они совпадают с биоматериалом преступника, совершившего изнасилование 26 лет назад. Тогда, в 1990 году, неизвестный напал на женщину и, делая вид, что угрожает ножом, надругался над ней. Первоначально бизнесмен категорически отрицал свою вину, однако когда повторное исследование показало полное совпадение ДНК, признался в содеянном. Интересно, что за все эти годы Карнелли успел кардинально изменить свой образ жизни. Мужчина стал преуспевающим предпринимателем с миллионным доходом, женился и завел детей. Во время заседания суда бизнесмен заявил, что не может вспомнить никаких подробностей совершенного преступления. А адвокат Карнелли подчеркнула, что сейчас ее клиент "является совершенно другим человеком". Тем не менее этот аргумент не помог, и мужчину приговорили к семи годам тюрьмы.
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Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»