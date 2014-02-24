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Милонов отреагировал на трусы Джонсона
22 февраля 2017, среда, 20:15 – ИА СОЧИ-24
Милонов отметил, что в России такое даже невозможно представить. Он считает
поведение британского чиновника нелепым.
"Если то, что Борис Джонсон бегает в трусах, – это какой-то нелепый шаг,
тогда это самое адекватное из всего, что он делает, потому что, когда он
открывает рот, то трусы с шапкой просто меркнут", – цитирует Милонова НСН. "Пусть
лучше бегает в трусах, чем пытается осуществить подчас недальновидную
русофобскую политику", – заявил депутат.
По мнению Милонова,
пробежкой в семейных трусах Джонсон демонстрирует способность к самоиронии.
Его манеры чиновник назвал смешными. "Мы думали,
он вообще биоробот, а он может с утреца бегать, у него есть смешные манеры.
Значит, он может что-то анализировать или имеет какую-то самоиронию", – отметил
Милонов.
Напомним, горожане
заметили 52-летнего британского политика на улице в необычном виде ранним утром.
Высокопоставленного чиновника засняли бегающим недалеко от своей квартиры, в Сент-Джеймс Парке в забавных красно-белых гавайских
шортах, похожих на семейные трусы и нелепой красной шапке.
На пробежке
Джонсон слушал музыку – на нем были большие синие наушники. Увидев, что его
снимают журналисты, министр вовсе не расстроился и не смутился. Поняв, что его
узнали, Джонсон широко улыбнулся папарацци.
Примечательно, что в декабре 2016 года Борис
Джонсон раскритиковал кожаные
штаны, в которых премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступала перед
журналистами во время рождественской вечеринки. Он заявил, что брюки были
похожи на ледерхозе, которые являются атрибутом национальной баварской
одежды.
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