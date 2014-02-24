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Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор
11 января 2017, среда, 20:01 – ИА СОЧИ-24
Милонова,
как и многих, волнует судьба Исаакиевского
собора. Он считает, что в передаче его РПЦ есть много плюсов. Как отметил чиновник, "церковь должна быть церковью"."Государь-император ее строил церковью. Все прекрасно понимают,
что музей будет работать не хуже, а даже лучше", – цитирует политика "Комсомольская
правда". Милонов отметил, что ходить туда будут все желающие, вне зависимости
от конфессии. Депутат подчеркнул, что церковь существует, чтобы в нее ходило как
можно больше людей. "Мы будем рады любому язычнику, если он повернется к
христианству. И мы уж точно не за "бабки" будем пускать, а бесплатно. Придет,
посмотрит, уверует", – заявил Милонов.С его точкой зрения согласен и режиссер, петербуржец
Виктор Тихомиров. Он назвал передачу собора РПЦ правильным решением и отметил,
что "церковь и так натерпелась" и призвал отнестись к ситуации с пониманием. "Вспомните, сколько в свое время у нее отняли, сожгли, взорвали... Храм – есть храм. Он
предназначен для отправления религиозного культа, то есть для молитв", – заявил
режиссер. Однако далеко не всем такое решение кажется справедливым. Заслуженный артист России
Борис Смолкин уверен, что оно было принято из-за материальных
соображений. "Они дождались, пока все будет отремонтировано, чтобы денежные
потоки шли им. У меня нет нормальных слов, одни нецензурные", – поделился
мнением Смолкин. Писатель-сатирик
Константин Мелихан отнесся к вопросу с сарказмом. "Рано или
поздно церковь заберет себе весь город. Исаакиевский собор – только начало.
Потом будут Летний сад (в нем скульптуры богов), Эрмитаж (в нем много картин на
библейские темы) и в конце концов Александровская колонна, поскольку ее венчает
ангел", – резюмировал сатирик. Исаакиевский собор был
построен в Санкт-Петербурге в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста
Монферрана. Его высота превышает сто метров, внутренняя площадь – более четырех
тысяч квадратных метров. Храм никогда за свою историю не был собственностью
Церкви: во времена империи собор находился в ведении Министерства внутренних
дел. Музеем Исаакий стал в
1928 году. С 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые
сейчас проводятся ежедневно. Каждый год Исаакий посещают более 3,5 миллиона
туристов, паломники составляют около одного процента от этого числа.
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