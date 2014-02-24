Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор

11 января 2017, среда, 20:01 – ИА СОЧИ-24



Милонов позвал язычников в Исаакиевский собор

По поводу решения властей о передаче здания Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ) высказался член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов, ранее бывший депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он заявил, что с передачей собора РПЦ он будет работать лучше.Милонова,как и многих, волнует судьба Исаакиевскогособора. Он считает, что в передаче его РПЦ есть много плюсов. Как отметил чиновник, "церковь должна быть церковью"."Государь-император ее строил церковью. Все прекрасно понимают,что музей будет работать не хуже, а даже лучше", – цитирует политика "Комсомольскаяправда". Милонов отметил, что ходить туда будут все желающие, вне зависимостиот конфессии. Депутат подчеркнул, что церковь существует, чтобы в нее ходило какможно больше людей. "Мы будем рады любому язычнику, если он повернется кхристианству. И мы уж точно не за "бабки" будем пускать, а бесплатно. Придет,посмотрит, уверует", – заявил Милонов.С его точкой зрения согласен и режиссер, петербуржецВиктор Тихомиров. Он назвал передачу собора РПЦ правильным решением и отметил,что "церковь и так натерпелась" и призвал отнестись к ситуации с пониманием. "Вспомните, сколько в свое время у нее отняли, сожгли, взорвали... Храм – есть храм. Онпредназначен для отправления религиозного культа, то есть для молитв", – заявилрежиссер. Однако далеко не всем такое решение кажется справедливым. Заслуженный артист РоссииБорис Смолкин уверен, что оно было принято из-за материальныхсоображений. "Они дождались, пока все будет отремонтировано, чтобы денежныепотоки шли им. У меня нет нормальных слов, одни нецензурные", – поделилсямнением Смолкин. Писатель-сатирикКонстантин Мелихан отнесся к вопросу с сарказмом. "Рано илипоздно церковь заберет себе весь город. Исаакиевский собор – только начало.Потом будут Летний сад (в нем скульптуры богов), Эрмитаж (в нем много картин набиблейские темы) и в конце концов Александровская колонна, поскольку ее венчаетангел", – резюмировал сатирик. Исаакиевский собор былпостроен в Санкт-Петербурге в 1818-1858 годах по проекту архитектора ОгюстаМонферрана. Его высота превышает сто метров, внутренняя площадь – более четырехтысяч квадратных метров. Храм никогда за свою историю не был собственностьюЦеркви: во времена империи собор находился в ведении Министерства внутреннихдел. Музеем Исаакий стал в1928 году. С 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которыесейчас проводятся ежедневно. Каждый год Исаакий посещают более 3,5 миллионатуристов, паломники составляют около одного процента от этого числа.

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