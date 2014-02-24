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Милонов сравнил Рынску с тухлой селедкой

25 декабря 2016, воскресенье, 16:13 – ИА СОЧИ-24

Милонов сравнил Рынску с тухлой селедкой
Милонов сравнил Рынску с тухлой селедкой
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Божену Рынску после ее высказываний о авиакатастрофе символом быдлогопничества, после того, как она оскорбительно отозвалась о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи. Парламентарий назвал обсуждение Рынски неблагодарным делом, особенно в свете ее высказываний о погибших.
Как заметил законодатель, говорить об этой даме – "все
равно, что обсуждать оттенки вони половой тряпки, вонючей такой". "Чем
она воняет? Тухлой селедкой или тухлым кефиром. Это неважно", – сказал Виталий
Милонов. Он подчеркнул, что Рынска "уже давно стала символом
быдлогопничества".Расфуфыренная, расколотая, ничего из себя не
представляющая жена богатого человека".По словам депутата, непременным аксессуаром Рынски является
телефон, "который, к сожалению, умеет набирать буквы". "Если мы
будем обращать внимание на этих кукол, мало чем отличающихся от ее резинового
аналога, тем меньше мы будем пытаться найти разумное в потоке какого-то
бессознательного", – цитирует его Life.Примечательно, что Виталий Милонов был лично знаком с
погибшим в авиакатастрофе журналистом Антоном Губанковым. Депутат очень тепло отозвался
о нем: "Антон всегда был человек оптимистичный. Человек, который всегда
вселял желание творческой деятельности. Могу сказать, что ощущать, что больше
нет его, очень тяжело".По словам Милонова, концерт в Пальмире и Латакии (куда и летели
артисты из ансамбля имени Александрова) –  это "результат его талантливой жизни, его
творческого пути как администратора в области культуры". Милонов
рассказал, что узнал о страшной новости, когда был в церкви: "Помолились о
новопреставленном Антоне, его нам действительно будет очень не хватать". Парламентарий назвал Антона Губанкова человеком, который
поднял на качественно другой уровень популяризацию военного танца,
исторического танца. "Вечная память. Нам его сильно будет не
хватать", – сказал депутат Госдумы. Тем временем, москвичи приносят цветы к зданию, где располагается ансамбль имени Александрова. Большинство погибших пассажиров разбившегося лайнера были участниками творческого коллектива.
Как ранее писали Dni.Ru, самолет Ту-154 пропал с радаров в
05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находились
военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала,
телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имени
Александрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.В списках находившихся на борту числятся 93 человека. По
данным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районе
Сочи на глубине 50-70 метров.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Последняя воля Доктора Лизы

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сегодня, 19:15
Москвичи отдают дань памяти погибшим в катастрофе Ту-154

Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»

сегодня, 19:00
Минтранспорта: Новостей о выживших при крушении Ту-154 пока нет

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что информации о выживших при крушении самолета Ту-154 к настоящему времени нет..»

сегодня, 18:29
Тела всех жертв крушения Ту-154 доставят в Москву

В Министерстве транспорта заявили, что опознание тел всех жертв крушения Ту-154 будет производиться в Москве, сообщает пресс-служба ведомства..»

сегодня, 18:15
В Италии показали гимн России в исполнении ансамбля имени Александрова

В эфире итальянского телеканала RaiNews24 прозвучал гимн России в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова..»

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Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»

сегодня, 17:13
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