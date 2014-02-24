Милонов сравнил Рынску с тухлой селедкой

25 декабря 2016, воскресенье, 16:13 – ИА СОЧИ-24



Милонов сравнил Рынску с тухлой селедкой

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Божену Рынску после ее высказываний о авиакатастрофе символом быдлогопничества, после того, как она оскорбительно отозвалась о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи. Парламентарий назвал обсуждение Рынски неблагодарным делом, особенно в свете ее высказываний о погибших.Как заметил законодатель, говорить об этой даме – "всеравно, что обсуждать оттенки вони половой тряпки, вонючей такой". "Чемона воняет? Тухлой селедкой или тухлым кефиром. Это неважно", – сказал ВиталийМилонов. Он подчеркнул, что Рынска "уже давно стала символомбыдлогопничества".Расфуфыренная, расколотая, ничего из себя непредставляющая жена богатого человека".По словам депутата, непременным аксессуаром Рынски являетсятелефон, "который, к сожалению, умеет набирать буквы". "Если мыбудем обращать внимание на этих кукол, мало чем отличающихся от ее резиновогоаналога, тем меньше мы будем пытаться найти разумное в потоке какого-тобессознательного", – цитирует его Life.Примечательно, что Виталий Милонов был лично знаком спогибшим в авиакатастрофе журналистом Антоном Губанковым. Депутат очень тепло отозвалсяо нем: "Антон всегда был человек оптимистичный. Человек, который всегдавселял желание творческой деятельности. Могу сказать, что ощущать, что большенет его, очень тяжело".По словам Милонова, концерт в Пальмире и Латакии (куда и летелиартисты из ансамбля имени Александрова) – это "результат его талантливой жизни, еготворческого пути как администратора в области культуры". Милоноврассказал, что узнал о страшной новости, когда был в церкви: "Помолились оновопреставленном Антоне, его нам действительно будет очень не хватать". Парламентарий назвал Антона Губанкова человеком, которыйподнял на качественно другой уровень популяризацию военного танца,исторического танца. "Вечная память. Нам его сильно будет нехватать", – сказал депутат Госдумы. Тем временем, москвичи приносят цветы к зданию, где располагается ансамбль имени Александрова. Большинство погибших пассажиров разбившегося лайнера были участниками творческого коллектива.Как ранее писали Dni.Ru, самолет Ту-154 пропал с радаров в05:27 мск через две минуты после взлета. На его борту находилисьвоеннослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала,телеканалов "Звезда" и НТВ, а также музыканты ансамбля имениАлександрова, летевшие на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.В списках находившихся на борту числятся 93 человека. Поданным Минобороны, обломки Ту-154 найдены в 1,5 километра от побережья в районеСочи на глубине 50-70 метров.

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