Милонов усыновил месячного мальчика

30 марта 2017, четверг, 20:46 – СОЧИ-24



Милонов усыновил месячного мальчика

Депутат Госдумы Виталий Милонов усыновил ребенка в Петербурге. Мальчику, взятому в семью, чуть больше месяца.Виталий Милонов с супругойЕвой уже воспитывают четверых детей. Двое из них – дочь Марфа и сын Николай —родные, а двое – Петр и Евдокия – приемные.И вот,в семье произошло радостное событие – появился еще один малыш. "Дети – этосчастье и основа любой семьи. Чем больше детей – тем лучше. Долго выбирали имя,но нам помог владыка Маркел: благословил назвать Ильей", – цитирует Милонова Life.ru.Новость об усыновлении была опубликована на странице политикав социальной сети. Ребенка семья Милоновых взяла из детского дома.Малыш весом 4100 граммов и ростом 58 сантиметров, по словам супругиМилонова Евы, тихий и спокойный. Во всяком случае, ночью дает маме выспаться. Создоровьем Илюши тоже все в порядке, только небольшой диатез, сообщает сайт "Комсомольскаяправда"."Некоторые разъезжают по детским домам, выискивают "своего" ребенка. Мы такне делаем. Просим только, чтобы был отказник от нуля до шести месяцев, чтобы онрос с нами с младенчества", – рассказывает Ева. В семье Милоновых старшиепомогают родителям с младшими, но, как говорит женщина, немного. Все-таки удетей должно быть детство.По ее словам, ее супруг Виталий Милонов – очень хороший отец. "Мнепомогает, в магазин ходит, с детьми играет, сказки им на ночь читает. Онивсегда так его ждут!" – поделилась Ева Милонова.Отметим,парламентарий отличается тем, что довольно активно пропагандирует семейныеценности. Ранее Виталий Милонов предложил закрыть эротические СМИ в России. Поего мнению, столь радикальная мера поможет укрепить институт семьи и повыситьрождаемость. Милонов уверен, что средства массовой информацииэротической направленности являются причиной ссор и разводов в семьях.Как писали Dni.ru,также депутат Госдумы выступал с нападками в адрес скандально известноготелешоу "Дом-2". Политик заявлял, что его участники "живут каккролики", и призвал ликвидировать телепередачи такого формата.

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