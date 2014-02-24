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Минфин выступил против повышения пенсий

1 марта 2017, среда, 17:30 – ИА СОЧИ-24

Минфин выступил против повышения пенсий
Минфин выступил против повышения пенсий
Глава Министерства труда и социального развития России Максим Топилин раскритиковал позицию Минфина по доиндексации пенсионных выплат. По словам чиновника, в финансовом ведомстве возражают против такого шага.
Как отметил Топилин, доиндексация пенсий уже прошла первый круг согласования в правительстве. "Насколько мне известно, Минфин возражает. Но это, по нашему мнению, противоречит закону", – приводит слова главы Минтруда информационное агентство URA.RU.При этом Топилин сообщил, что уже в самое ближайшее время специалисты ведомства направят письменный запрос в Министерство юстиции по поводу позиции Минфина. Кроме того, чиновник подчеркнул, что несмотря на все разногласия, инициатива по доиндексации пенсий будут внесена в правительство в любом случае. "Будем на этом (индексации пенсий. – Прим. ред.) настаивать", – резюмировал руководитель Минтруда. Напомним, с 1 апреля 2017 года правительство собирается повысить размер социальных выплат пенсионерам на 1,5%. После этого размер соцпенсий в среднем по стране увеличится на 129 рублей и составит 8 774 рубля.
В то же время стоит отметить, что ранее в Центральном банке России заявили о намерении ввести налоговый сбор на бюджетные выплаты пенсионерам через платежную систему "Мир". При этом указанная банковская система может вскоре стать единственным способом получения социальных выплат.
По некоторым сведениям, сумма сбора составит 750 рублей. Более того, никаких льгот для пенсионеров не предусматривается. И это при том, что сейчас пожилые граждане пользуются социальными картами бесплатно.Ранее сообщалось, что вопрос о повышении пенсионного возраста больше не рассматривается на совещаниях в правительстве. Как писали Dni.Ru, он уже решен, и теперь дискуссия перешла в техническую плоскость, в частности, определяется, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию и каким категориям граждан.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 18:43
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сегодня, 18:14
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