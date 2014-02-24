Минфин займет у россиян десятки миллиардов

6 февраля 2017, понедельник, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Минфин займет у россиян десятки миллиардов

Россиянам предложат вложиться в облигации федерального займа (ОФЗ). Ежегодный объем размещения "розничных" ОФЗ планируется на уровне 20-30 миллиардов рублей.В Министерстве финансов отметили, что конкурировать с банковскимивкладами гособлигации для граждан скорее всего не смогут. О том, что Минфинзаймет у россиян десятки миллиардов рублей, говоритсяв "Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы".Сейчас лишь небольшой процент населения является обладателями гособлигаций.С появлением нового долгового инструмента доля граждан-инвесторов должна увеличиться,сообщает Rg.ru.Цель новогоинструмента, как отмечают в Минфине, не выполнение программы заимствований, аповышение финансовой грамотности граждан и их стимулирование к средне– идолгосрочным сбережениям. Ведь сумма в 20-30 миллиардов рублей дляведомства погоды не сделает.Существенным отличием облигаций для населения от "традиционных"ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, запрет на владение имиюридическим лицам и отсутствие их вторичного обращения. Новые бумаги, скореевсего, не будут конкурировать с банковскими вкладами.Для граждан покупка и владение "розничными" ОФЗ станет промежуточнымзвеном от банковского депозита к рыночным ценным бумагам. Отметим, что выпускгосбумаг для граждан должен был состояться еще в конце 2016 года. Но "дебют"нового финансового инструмента отложили до первого квартала 2017 года.Напомним, что более двух лет назад в Минфине говорили о старте в 2015 году программы выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Однако ценные бумаги такого типа в России так и не появились.

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