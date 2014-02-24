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Минфин займет у россиян десятки миллиардов
6 февраля 2017, понедельник, 20:59 – ИА СОЧИ-24
В Министерстве финансов отметили, что конкурировать с банковскими
вкладами гособлигации для граждан скорее всего не смогут. О том, что Минфин
займет у россиян десятки миллиардов рублей, говорится
в "Основных направлениях долговой политики на 2017-2019 годы".
Сейчас лишь небольшой процент населения является обладателями гособлигаций.
С появлением нового долгового инструмента доля граждан-инвесторов должна увеличиться,
сообщает Rg.ru.
Цель нового
инструмента, как отмечают в Минфине, не выполнение программы заимствований, а
повышение финансовой грамотности граждан и их стимулирование к средне– и
долгосрочным сбережениям. Ведь сумма в 20-30 миллиардов рублей для
ведомства погоды не сделает.
Существенным отличием облигаций для населения от "традиционных"
ОФЗ станет нерыночный характер нового инструмента, запрет на владение ими
юридическим лицам и отсутствие их вторичного обращения. Новые бумаги, скорее
всего, не будут конкурировать с банковскими вкладами.
Для граждан покупка и владение "розничными" ОФЗ станет промежуточным
звеном от банковского депозита к рыночным ценным бумагам. Отметим, что выпуск
госбумаг для граждан должен был состояться еще в конце 2016 года. Но "дебют"
нового финансового инструмента отложили до первого квартала 2017 года.Напомним, что более двух лет назад в Минфине говорили о старте в 2015 году программы выпуска государственных краткосрочных облигаций (ГКО). Однако ценные бумаги такого типа в России так и не появились.
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