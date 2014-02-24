Минфин запретил резко повышать цены на сигареты

В Министерстве финансов не поддержали проект антитабачной концепции на 2017-2022 годы, разработанный Министерством здравоохранения. Ведомству не понравилась идея резкого повышения акцизов на сигареты и дополнительных налогов. Министерство здравоохранения России подготовило проект концепции осуществления государственной политики по противодействию потреблению табака на 2017-2022 годы, но не смогло представить его на утверждение в правительство. Документ забраковали Федеральная антимонопольная служба, Министерство экономического развития и Министерство торговли, а также Министерство промышленности и торговли.Не поддержали идею коллег и в Министерстве финансов, пишет газета "Известия". Причиной стало несогласие с резким повышением цен на сигареты за счет введения дополнительных сборов с табачной продукции. "Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств – членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится", – говорится в сообщении ведомства.Представители табачных компаний отметили, что их даже не пригласили для обсуждения концепции. Директор по внешнекорпоративным связям российского отделения British American Tabacco Яна Гуськова назвала многие предложения слишком радикальными, не учитывающими интересы как курильщиков, так и государства. Детально изучить все аспекты концепции игроки табачного рынка не могут: документ не вынесен на общественное обсуждение, судить о нем можно лишь по сообщениям СМИ.Вице-президент российского отделения Japan Tobacco Inc. по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Киселев заявил, что предложенный Минздравом проект предусматривает введение беспрецедентных ограничений, которые выходят далеко за рамки обязательств государства по борьбе с табаком и даже рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. "Введение дополнительных ограничений ничем не оправдано", – подчеркнул он.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»