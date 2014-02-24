

Очевидцы рассказали о падении мужчины с 83-го этажа "Москва-Сити" сегодня, 19:13 Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания международного комплекса "Москва-Сити". Личность погибшего устанавливается...»

Захарова уличила Германию в информационной атаке сегодня, 17:58 Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации в немецких СМИ о деле "девочки Лизы". По ее словам, подобные сообщения – это не что иное, как "информационная карусель" против Москвы...»

Юноша выпал с 86-го этажа башни "Москва-Сити" сегодня, 17:30 Трагический случай произошел в одной из гостиниц в башне "Око" бизнес-центра "Москва-Сити"..»

Объявлены новые цены на водку сегодня, 16:58 Директор Департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов на проходящем в Москве Гайдаровском форуме выступил с предложением поднять минимальную розничную цену на водку. По мнению чиновника, ее стоимость необходимо повысить со 190 до 205-210 рублей за полулитровую бутылку...»



Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии сегодня, 16:31 Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»

Американского журналиста заело на слове "Россия" сегодня, 16:00 Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»

Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников сегодня, 15:59 "Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно..»

Тысячи человек просят посадить преградившую дорогу "скорой" автохамку сегодня, 15:16 Десятки тысяч человек просят посадить автоледи, не пропустившую скорую к умирающему. Россияне подписывают петицию в Сети с требованием ужесточить наказание для подобных случаев...»