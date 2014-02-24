Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников
14 января 2017, суббота, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Министр Колобков считает незаконным отстранение лыжников
"Отстранение наших лыжников незаконно и безосновательно. Спортсмены почти весь сезон проводят за рубежом, тестируются там. Мы открыты, проверяйте все пробы. Уверен, международная федерация прислушается к доводам спортсменов и примет решение в их пользу", – цитирует Колобкова "Р-Спорт".После публикации доклада Ричарда Макларена в декабре 2016 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) наложила запрет на участие в международных соревнованиях шести членам сборной России по лыжным гонкам, в том числе олимпийскому чемпиону 2014 года Александру Легкову и трехкратному призеру сочинских Игр МаксимуВылегжанину.
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Экскурсионный автобус с 32 пассажирами, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Рускеала, опрокинулся в кювет на 236-м километре автодороги А-121 "Сортавала" в Карелии. Восемь туристов из Петербурга пострадали в аварии...»
Зрители американского телеканала MSNBC стали свидетелями "зависания" журналиста газеты The Washington Post Дэвида Игнатиуса на слове "Россия" из-за технического сбоя. Как отмечают в издании Mediaite, это уже третий странный случай за последнее время, что может дать повод для размышлений конспирологам и сторонникам теорий заговора...»