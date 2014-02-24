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Министр обороны Израиля зовет евреев из Франции

27 декабря 2016, вторник, 09:45 – ИА СОЧИ-24

Министр обороны Израиля зовет евреев из Франции
Министр обороны Израиля зовет евреев из Франции

В преддверии запланированной на 15 января 2017 года международной конференции на Ближнем Востоке, которая должна состояться во Франции, растет обеспокоенность израильских чиновников. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман считает, что это мероприятие станет "трибуналом против государства Израиль" и "современным делом Дрейфуса", передают "Аргументы и факты".В связи с этим глава израильского оборонного ведомства предложил проживающим во Франции евреям задуматься об эмиграции. "Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", – заявил чиновник.Участие в международной конференции по вопросам установления мира на Ближнем Востоке должны принять порядка 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против мероприятия и отказался участвовать в нем.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:45
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Молодая известная поэтесса, музыкант и журналистка Юлия Мамочева была доставлена в больницу с отравлением..»

сегодня, 11:43
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Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера...»

сегодня, 11:29
В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк

В отделение банка ВТБ в подмосковном Орехово-Зуеве вошел мужчина, который пригрозил устроить взрыв, передает Life.ru..»

сегодня, 11:15
За Божену Рынскую взялась прокуратура

Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»

сегодня, 10:45
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