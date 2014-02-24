Министр обороны Израиля зовет евреев из Франции



В Дагестане обстреляли полицейских сегодня, 12:15 Камеры наружного наблюдения засняли атаку бандитов на КПП на въезде в город Кизилюрт в Дагестане..»

Ранивший полицейских москвич оказался сыном чиновника сегодня, 12:14 Выяснились новые подробности о личности мужчины, открывшего огонь по полицейским на западе Москвы. По всей видимости, на преступление стрелка мог толкнуть долг в размере пяти миллионов рублей...»

Журналистка попала в московскую больницу с отравлением таблетками сегодня, 11:45 Молодая известная поэтесса, музыкант и журналистка Юлия Мамочева была доставлена в больницу с отравлением..»

Эксперт разнес "странные" показания по крушению Ту-154 сегодня, 11:43 Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера...»



В Подмосковье мужчина угрожал взорвать банк сегодня, 11:29 В отделение банка ВТБ в подмосковном Орехово-Зуеве вошел мужчина, который пригрозил устроить взрыв, передает Life.ru..»

За Божену Рынскую взялась прокуратура сегодня, 11:15 Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»

Московский стрелок перед смертью пленил пенсионерку сегодня, 10:45 Мужчина, открывший огонь по полицейским на западе Москвы, покончил с собой. Перед смертью злоумышленник взял в заложники пожилую женщину...»

Ту-154 запретили летать после трагедии сегодня, 10:44 Силовые ведомства России приостановили полеты Ту-154. Меры будут действовать до выяснения обстоятельств трагедии над Черным морем...»