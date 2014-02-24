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Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
13 января 2017, пятница, 17:43 – ИА СОЧИ-24
По словам министра, избранный президент США Дональд Трамп и предложенные
им на высокие должности американские политики знают Россию
и понимают, что она является угрозой. Также Мацеревич верит в то, что происходящее в Польше вызывает
страх и большое разочарование в России в связи с тем, что
в Центральной Европе заканчивается российского доминирования. Польшу
министр при этом назвал "ключом от Европы", чем объяснил развертывание
штаба американской танковой бригады и сил НАТО именно на польской
территории, сообщает РИА Новости.
Накануне
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прибытие в Польшу
военного контингента из-за океана, заявил, что Москва воспринимает негативно наращивание военного присутствия США
в Европе у границ России. "Это действия, которые угрожают нашим
интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья
страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе",
– сказал представитель Кремля. Такой
же точки зрения придерживаются и на Смоленской площади. Официальный
представитель МИД России Мария Захарова назвала
размещение войск НАТО в Восточной Европе провокацией и еще одной попыткой
администрации Барака Обамы осложнить отношения Москвы с Вашингтоном.
Накануне,
12 января в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" прибыли
порядка трех с половиной тысяч американских военных и тяжелое вооружение.
Солдаты и офицеры будут принимать
участие в военных маневрах с европейцами. За скорейшее начало учений
выступает американская сторона, которая намерена провести стрельбы из всех
прибывших орудий для проверки возможных повреждений во время
транспортировки в Восточную Европу из штата Колорадо.
В
составе американской бригадной боевой группы – порядка трех с половиной тысяч военных,
87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin,
более 400 автомобилей Humwee, а также почти полторы сотни БМП Bradley.
Надо отметить, что еще в 2016 году Россия в ответ на
развертывание в Европе американской системы ПРО перебросила в Калининградскую область
мобильные ракетные комплексы
"Искандер-М". Управляемые ракеты, входящие в состав этих комплексов, имеют
дальность до 500 километров и могут
нести обычные или ядерные боеголовки.
Источник:
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