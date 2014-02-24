ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Министр обороны Польши объявил о победе над Россией

13 января 2017, пятница, 17:43 – ИА СОЧИ-24

Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
Министр обороны Польши объявил о победе над Россией
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич с радостью воспринял весть о прибытии в город Жагань американских военных. Глава ведомства заявил, что размещение войск НАТО в Польше положит конец российскому империализму в Европе.
По словам министра, избранный президент США Дональд Трамп и предложенные
им на высокие должности американские политики знают Россию
и понимают, что она является угрозой. Также Мацеревич верит в то, что происходящее в Польше вызывает
страх и большое разочарование в России в связи с тем, что
в Центральной Европе заканчивается российского доминирования. Польшу
министр при этом назвал "ключом от Европы", чем объяснил развертывание
штаба американской танковой бригады и сил НАТО именно на польской
территории, сообщает РИА Новости.

Накануне
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прибытие в Польшу
военного контингента из-за океана, заявил, что Москва воспринимает  негативно наращивание военного присутствия США
в Европе у границ России. "Это действия, которые угрожают нашим
интересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третья
страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе",
– сказал представитель Кремля. Такой
же точки зрения придерживаются и на Смоленской площади. Официальный
представитель МИД России Мария Захарова  назвала
размещение войск НАТО в Восточной Европе провокацией и еще одной попыткой
администрации Барака Обамы осложнить отношения Москвы с Вашингтоном.
Накануне,
12 января в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" прибыли
порядка трех с половиной тысяч американских военных и тяжелое вооружение.
Солдаты и офицеры  будут принимать
участие в военных маневрах с европейцами. За скорейшее начало учений
выступает американская сторона, которая намерена провести стрельбы из всех
прибывших орудий для проверки возможных повреждений во время
транспортировки в Восточную Европу из штата Колорадо.

В
составе американской бригадной боевой группы – порядка трех с половиной тысяч военных,
 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin,
более 400 автомобилей Humwee, а также почти полторы сотни БМП Bradley.
Надо отметить, что еще в 2016 году Россия в ответ на
развертывание в Европе американской системы ПРО перебросила в Калининградскую область
мобильные  ракетные комплексы
"Искандер-М". Управляемые ракеты, входящие в состав этих комплексов, имеют
дальность до 500 километров  и могут
нести обычные или ядерные боеголовки.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:01
Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»

сегодня, 20:30
Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса...»

сегодня, 20:14
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке

В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»

сегодня, 20:00
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне

После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»

сегодня, 19:59
Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»

сегодня, 19:46
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

Еще 9 января стало известно о таинственном исчезновении в Нижнем Тагиле 28-летней матери двух детей Дарьи Зембицкой..»

сегодня, 19:29
Машина сбила трех человек на севере Москвы

Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru..»

сегодня, 19:16
Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:01
Семью Елизаветы II посетила смерть

В Лондоне в возрасте 86 лет скончался бывший зять Елизаветы II, режиссер и фотограф лорд Сноудон. Смерть застала его дома...»

сегодня, 20:30
Россиянина порезали в Аргентине

В Аргентине на российского туриста напали грабители. Инцидент произошел в парке города Мендоса...»

сегодня, 20:14
Нелепого Саакашвили поймали в Нью-Йорке

В Сети появилось новое видео с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Его "поймали" на камеру мобильного телефона в аэропорту Нью-Йорка...»

сегодня, 20:00
Банду вербовщиков "ИГ" обезвредили в Чечне

После ликвидации бандформирования в Курчалоевском районе Чечни были проведены оперативно-розыскные мероприятия, который позволили выявить круг лиц, сочувствующих преступникам, передает НСН..»

сегодня, 19:59
Террористы применили химическое оружие в Сирии

Боевики запрещенных в России террористических группировок ИГ, "Джебхат ан-Нусра" и других применяют в Ираке и Сирии химическое оружие. В частности, террористы используют иприт и зарин...»

сегодня, 19:46
Таинственно исчезнувшую мать двоих детей задушил бывший муж

Еще 9 января стало известно о таинственном исчезновении в Нижнем Тагиле 28-летней матери двух детей Дарьи Зембицкой..»

сегодня, 19:29
Машина сбила трех человек на севере Москвы

Вечером 13 января на Хорошевском шоссе на севере Москвы автомобиль сбил трех человек, передает Life.ru..»

сегодня, 19:16
Сеть взорвал убийственный флешмоб

В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Люди фотографируют себя якобы мертвыми в разных позах...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.