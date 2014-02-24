Министр обороны Польши объявил о победе над Россией

13 января 2017, пятница, 17:43 – ИА СОЧИ-24



Министр обороны Польши объявил о победе над Россией

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич с радостью воспринял весть о прибытии в город Жагань американских военных. Глава ведомства заявил, что размещение войск НАТО в Польше положит конец российскому империализму в Европе.По словам министра, избранный президент США Дональд Трамп и предложенныеим на высокие должности американские политики знают Россиюи понимают, что она является угрозой. Также Мацеревич верит в то, что происходящее в Польше вызываетстрах и большое разочарование в России в связи с тем, чтов Центральной Европе заканчивается российского доминирования. Польшуминистр при этом назвал "ключом от Европы", чем объяснил развертываниештаба американской танковой бригады и сил НАТО именно на польскойтерритории, сообщает РИА Новости.Наканунепресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя прибытие в Польшувоенного контингента из-за океана, заявил, что Москва воспринимает негативно наращивание военного присутствия СШАв Европе у границ России. "Это действия, которые угрожают нашиминтересам, нашей безопасности, тем более, что речь идет о том, что третьястрана наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе",– сказал представитель Кремля. Такойже точки зрения придерживаются и на Смоленской площади. Официальныйпредставитель МИД России Мария Захарова назваларазмещение войск НАТО в Восточной Европе провокацией и еще одной попыткойадминистрации Барака Обамы осложнить отношения Москвы с Вашингтоном.Накануне,12 января в Польшу в рамках операции "Атлантическая решимость" прибылипорядка трех с половиной тысяч американских военных и тяжелое вооружение.Солдаты и офицеры будут приниматьучастие в военных маневрах с европейцами. За скорейшее начало ученийвыступает американская сторона, которая намерена провести стрельбы из всехприбывших орудий для проверки возможных повреждений во времятранспортировки в Восточную Европу из штата Колорадо.составе американской бригадной боевой группы – порядка трех с половиной тысяч военных,87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin,более 400 автомобилей Humwee, а также почти полторы сотни БМП Bradley.Надо отметить, что еще в 2016 году Россия в ответ наразвертывание в Европе американской системы ПРО перебросила в Калининградскую областьмобильные ракетные комплексы"Искандер-М". Управляемые ракеты, входящие в состав этих комплексов, имеютдальность до 500 километров и могутнести обычные или ядерные боеголовки.

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