Министр обороны Украины уволил соню-генерала

26 января 2017, четверг, 22:14 – ИА СОЧИ-24



Министр обороны Украины уволил соню-генерала

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, заснувшего на заседании комитета реформ военного ведомства. Имя и должность уволенного не сообщаются.Об инциденте с вFacebook сообщила заместитель главы украинского Министерства обороны АлинаФролова. "Только что Полторак на заседании комитета реформ уволилгенерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь,если генералы спят", – написала она.Через некоторое времяФролова удалила свою публикацию. Однако скриншот записи пользователи успелиопубликовать в других социальных сетях. Отметим, это не первый случай засыпания высокопоставленныхлиц Украины на официальных мероприятиях. Так, в апреле 2016 года во времяприема украинской делегации в Японии задремал генеральный прокурор Украины ЮрийЛуценко, который тогда являлся депутатом Рады.Это произошло, когда президент Украины Петр Порошенкобеседовал с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Сам Луценко сидел в этовремя на стуле на заднем ряду.В других странах тожеслучаются подобные казусы. Например, в Сети появилась видеозапись того, какминистр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан уснул во время теледебатов социалистов. Ле Дриансидел в зрительном зале. Француз заснул, пока в эфире вели дискуссиюпотенциальные кандидаты в президенты – экс-премьер Мануэль Вальс и министробразования Бануа Амон, а также ведущая.

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