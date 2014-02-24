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Министр обороны Украины уволил соню-генерала
26 января 2017, четверг, 22:14 – ИА СОЧИ-24
Об инциденте с в
Facebook сообщила заместитель главы украинского Министерства обороны Алина
Фролова. "Только что Полторак на заседании комитета реформ уволил
генерала, который спал. С формулировкой "о каких реформах может идти речь,
если генералы спят", – написала она.
Через некоторое время
Фролова удалила свою публикацию. Однако скриншот записи пользователи успели
опубликовать в других социальных сетях. Отметим, это не первый случай засыпания высокопоставленных
лиц Украины на официальных мероприятиях. Так, в апреле 2016 года во время
приема украинской делегации в Японии задремал генеральный прокурор Украины Юрий
Луценко, который тогда являлся депутатом Рады.
Это произошло, когда президент Украины Петр Порошенко
беседовал с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Сам Луценко сидел в это
время на стуле на заднем ряду.
В других странах тоже
случаются подобные казусы. Например, в Сети появилась видеозапись того, как
министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан уснул во время теледебатов социалистов. Ле Дриан
сидел в зрительном зале. Француз заснул, пока в эфире вели дискуссию
потенциальные кандидаты в президенты – экс-премьер Мануэль Вальс и министр
образования Бануа Амон, а также ведущая.
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