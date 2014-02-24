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Министр Скворцова плачет после заседаний

21 марта 2017, вторник, 17:15 – ИА СОЧИ-24

Министр Скворцова плачет после заседаний
Министр Скворцова плачет после заседаний
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова всегда очень переживает после заседаний кабинета министров. Об этом Владимиру Путину рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
"Слушал Веронику Скворцову и без всякого подхалимажа восхищался. Она все цифры наизусть знает, как Татьяна Алексеевна (Голикова. – Прим. ред.)", – сказал Рошаль. По его словам, Скворцову иногда упрекают за то, что она говорит о достижениях и при этом старается как можно меньше упоминать всякого рода проблемы. "Но телевидение не показывает ее слез после заседания правительства, когда выходит", – заявил глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.Напомним, во вторник, 21 марта, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что эпидемия гриппа в России закончится уже в следующем месяце. "Эпидемия гриппа уходит. Полностью уйдет к концу апреля. У нас фактически не осталось регионов, где превышен эпидемиологический порог", – сказала чиновник на встрече с журналистами.
При этом она отметила, что изменился сам штамм вируса, который стал гораздо легче вычисляться. "В основном определяется вирус гриппа В, который не вызывает эпидемий и каких-то определенных форм гриппа", – подчеркнула глава Минздрава. В то же время она предупредила: несмотря на то, что данный штамм менее опасен по сравнению с прочими, больным все равно следует быть предельно осторожными и не пренебрегать обращением к врачам. По ее словам, крайне важно обратиться за медицинской помощью уже при первых признаках заболевания.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 17:15
Министр Скворцова плачет после заседаний

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова всегда очень переживает после заседаний кабинета министров. Об этом Владимиру Путину рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль...»

сегодня, 16:44
Лукашенко устал ползать на коленях перед Россией

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сегодня, 16:31
Друзья Семенова повторили вечер изнасилования Шурыгиной

Друзья 21-летнего Сергея Семенова из Ульяновска, осужденного на три года колонии общего режима за изнасилование 16-летней Дианы Шурыгиной, провели реконструкцию роковой вечеринки. Они арендовали коттедж, в котором было совершено преступление, чтобы провести собственное расследование...»

сегодня, 16:29
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