Министры поспорили о пенсионном возрасте

12 января 2017, четверг, 13:59 – ИА СОЧИ-24



Министры поспорили о пенсионном возрасте

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал на очередном Гайдаровском форуме о повышении пенсионного возраста. По словам чиновника, правительство не рассматривает реализацию этой меры в 2017 году."В 2017 году этого не произойдет", – заверил Топилин. В то же время он отметил, что Минтруд обсуждает концепцию экономического развития Центра стратегических разработок, которая находится в стадии подготовки под руководством бывшего министра финансов Алексея Кудрина. Топилин напомнил, что предложения экс-главы Минфина предусматривают изменения в пенсионной системе и повышение возраста выхода на пенсию. Чиновник отказался назвать конкретные цифры и сроки, подчеркнув, что дискуссия о повышении возраста для российских граждан ведется постоянно.О том, что в России в 2017 году не будут повышать пенсионный возраст, ранее заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, большинство россиян выступают резко против такой меры, что подтверждают данные соцопросов и беседы членов верхней палаты парламента с гражданами в регионах. "Решение данного жизненно важного для каждого человека вопроса не должно быть шоком для российских граждан. Его следует принимать вместе с ними", – подчеркнула Матвиенко. Выступившая на Гайдаровском форуме вице-премьер правительства Ольга Голодец дала положительную оценку современному российскому пенсионному механизму и похвалила его за "стабильную и надежную работу". Она отметила, что действующая система дает возможность свести к минимуму издержки на обслуживание пенсионного капитала. По словам Голодец, собираемые деньги сразу отдаются получателям, что говорит об отсутствии расходов, связанных с банковской деятельностью. При этом министр напомнила, что российской пенсионной системе удалось без значительных потерь пройти сложный последний период пяти лет. "Взносы поступают, а пенсии постепенно растут", – заключила она. Dni.Ru писали, что с 2017 года вступают в силу новые правила расчета накопительной части пенсии. С января период ее выплаты составит 240 месяцев, а не 234, как раньше. Таким образом, срок продлен на полгода, а одними из первых последствия изменений в пенсионном законодательстве почувствуют женщины 1967 года рождения, готовящиеся выйти на пенсию после 2022-го. В правительстве сообщили, что пенсии в 2017 году будут проиндексированы в полном объеме, на что заложены средства в бюджет государства. Точный размер индексации пока не известен, однако, как утверждают в кабинете министров, он зависит от уровня инфляции. Индексация должна быть произведена в феврале, при этом она коснется только неработающих пенсионеров. Добавим, что с нового года начался рост пенсионного возраста для государственных и муниципальных служащих. Он будет увеличиваться на шесть месяцев ежегодно и достигнет 63 лет для женщин и 65 –для мужчин.

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