Минобороны возмущено "разгадкой" крушения Ту-154

10 января 2017, вторник, 12:31 – ИА СОЧИ-24



Минобороны возмущено "разгадкой" крушения Ту-154

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков раскритиковал "разгадку" причин крушения Ту-154 над Черным морем. По его словам, приоритетная версия трагедии – абсолютный бред."Все опубликованные LifeNews слухи о якобы установленных причинах авиакатастрофы Ту-154 в Сочи – абсолютный бред и выдумка издания. Комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу", – цитирует ТАСС представителя ведомства.Игорь Конашенков отметил, что публикация версий трагедии до появления официального вердикта экспертов преждевременна. "Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как LifeNews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то выводы до завершения расследования", – заявил он.Многие специалисты также назвали версию ошибки второго пилота, который перепутал рычаги управления шасси и закрылками, неправдоподобной. Начальник отдела государственного центра "Безопасность полетов на воздушном транспорте" и доктор технических наук Андрей Шанявский согласен с представителем Минобороны. Он добавил, что сбор и выкладка обломков лайнера – длительный и трудоемкий процесс, по завершении которого можно будет говорить о причинах сбоя в той или иной системе лайнера."Представьте себе самолет Ту-154, который нужно собрать из фрагментов. Причем собрать, ни разу не наврав, иначе это все испортит. Сразу все становится понятно, и никакие журналистские версии вас уже не смогут заинтересовать", – цитирует Шанявского РИА Новости. Председатель общественного совета при Росавиации генерал армии Петр Дейнекин подчеркнул, что не стоит "выдумывать свои собственные версии" трагедии. "Надо дождаться официальных выводов государственной комиссии", – заключил он.Между тем охранники санатория "Бургас" в Сочи при осмотре территории обнаружили предположительно прибитые к берегу обломки Ту-154 и останки тел. В зону отдыха прибыли стражи порядка."На пляже санатория были обнаружены вентилятор, кресло, панель и микросхема. По предварительным данным, детали принадлежат самолету ТУ-154, который упал в акваторию Черного моря 25 декабря 2016 года. Также в ходе осмотра прибрежной территории санатория был обнаружен фрагмент кости длиной 10-15 сантиметров", – цитирует Life.ru источник в правоохранительных органах. Напомним, что приоритетной версией крушения Ту-154 со ссылкой на источники СМИ назвали ошибку пилотирования и перегруз самолета. "На третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 метров над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками", – заявил информатор, якобы ознакомленный с результатами расшифровки черных ящиков.

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