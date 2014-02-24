Минск устроил "газовый бунт"

31 марта 2017, пятница, 11:58 – СОЧИ-24



Минск устроил "газовый бунт"

Долгов за газ перед Россией у Белоруссии нет, отметили в Минске. Заявления главы российского Минэнерго по итогам переговоров в белорусском правительстве назвали "пропагандой"."Неконструктивными" и "не соответствующимитеме" назвал заявления министра энергетики России пресс-секретарь белорусскогокабмина. По словам Владислава Сычевича, упомянутую сумму в 700 миллионовдолларов Минск долгом не считает."Что касается заявлений главы Минэнерго АлександраНовака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией загаз, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга",– цитирует Сычевича БелТА."Вчера в ряде СМИ была опубликована информация сзаявлениями министра энергетики России по итогам переговоров премьер-министровБеларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточноконструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивнымзаявление министра, которое не соответствует тому, что на самом делеобсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем наконстатацию фактов", – заявил белорусский чиновник.Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россияи Белоруссия не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогамвстречи премьер-министров двух стран. "Только что закончилисьпереговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации иБелоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. Ксожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта", -сказал министр.Новак подчеркнул, что Минск требует особого к себе отношения. "Белорусская сторона неготова погасить накопленный долг без предоставления российской сторонойпреференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. Напомню,что на сегодня накопленный долг составляет более 700 миллионов долларов",– заключил глава Минэнерго. Переговоры продолжатся.Белоруссия с начала 2016 года требует снижения цены нароссийский газ. Минск хотел платить 73 доллара за тысячу кубометров – вместо 132долларов. Поскольку в итоге белорусская сторона недоплатила российскимпартнерам около 300 миллионов за поставленный газ, Москва сократила поставкибеспошлинной нефти в республику – с 24 миллионов тонн до 18 миллионов.

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