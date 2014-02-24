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Минск устроил "газовый бунт"
31 марта 2017, пятница, 11:58 – СОЧИ-24
"Неконструктивными" и "не соответствующими
теме" назвал заявления министра энергетики России пресс-секретарь белорусского
кабмина. По словам Владислава Сычевича, упомянутую сумму в 700 миллионов
долларов Минск долгом не считает.
"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра
Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за
газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга",
– цитирует Сычевича БелТА.
"Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с
заявлениями министра энергетики России по итогам переговоров премьер-министров
Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно
конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным
заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле
обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на
констатацию фактов", – заявил белорусский чиновник.Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Россия
и Белоруссия не смогли договориться об урегулировании газового спора по итогам
встречи премьер-министров двух стран. "Только что закончились
переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и
Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К
сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта", -
сказал министр.
Новак подчеркнул, что Минск требует особого к себе отношения. "Белорусская сторона не
готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной
преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. Напомню,
что на сегодня накопленный долг составляет более 700 миллионов долларов",
– заключил глава Минэнерго. Переговоры продолжатся.Белоруссия с начала 2016 года требует снижения цены на
российский газ. Минск хотел платить 73 доллара за тысячу кубометров – вместо 132
долларов. Поскольку в итоге белорусская сторона недоплатила российским
партнерам около 300 миллионов за поставленный газ, Москва сократила поставки
беспошлинной нефти в республику – с 24 миллионов тонн до 18 миллионов.
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