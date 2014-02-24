Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек. Для этого была проведена работа во всех регионах страны, в ходе которой специалисты выяснили, какие проблемы возникали на фоне злоупотребления ими. "Мы выявили в группе риска 28 препаратов", – цитирует РИА Новости главу Минздрава Веронику Скорцову.Также была создана специальная рабочая группа, которой предстоит принять по каждой из этих спиртовых настоек отдельное решение. "Если опасности с точки зрения злоупотребления эта настойка не имеет, она останется безрецептурной. В ряде случаев, наверное, придется пойти на рецептурный отпуск", – рассказала Скворцова.
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Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»
В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»