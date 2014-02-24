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Мир шокирован смертью Чуркина
20 февраля 2017, понедельник, 21:46 – ИА СОЧИ-24
Президент России
Владимир Путин с глубоким прискорбием узнал о скоропостижной смерти дипломата.
Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Чуркина.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ушедшего из
жизни российского постпреда при ООН неординарной личностью, передает Ura.ru. "Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек.
Мы потеряли родного человека", – написала Захарова на своей странице в
Facebook.
Прокомментировал печальное событие и первый президент СССР Михаил Горбачев. "Я
знал его как довольно трезвого человека, крупного дипломата, политика и
настоящего россиянина", – цитирует политика Life.ru.
С минуты молчания
началось заседание Совета по опеке ООН. В секретариате
организации заявили, что шокированы новостью о смерти российского дипломата. "Мы
шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь,
в ООН, и мы выражаем свои соболезнования его семье, друзьям, правительству
России", – цитирует ТАСС слова заместителя официального представителя генсека
ООН Фархана Хака.
Выразил свою скорбь из-за потери коллеги в социальной сети Twitter
постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт. "Абсолютно
опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина.
Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром", – написал он
в своем аккаунте.
О том, что Чуркин всю жизнь посвятил защите интересов своей страны,
заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Петр Ильичев. Он
отметил, что потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима.
Напомним, что российский дипломат ушел из жизни
на рабочем посту в Нью-Йорке за день до
своего 65-летия. Российский МИД выразил соболезнования родным и близким
постпреда.
Источник:
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