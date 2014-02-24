Мир станет другим через 48 часов

14 марта 2017, вторник, 20:59 – ИА СОЧИ-24



Мир станет другим через 48 часов

Через два дня мир может сильно измениться. Это связано с запуском процедуры выхода Британии из ЕС, выборами в Голландии, продолжающимся противостоянием Турции и Европы и грозящим США банкротством.То, что произойдет в течение следующих двух дней, вероятно,будет иметь последствия. Европа может изменить свое лицо, а крупная мировая державарискует стать банкротом, пишет немецкоеиздание Die Welt.Дело в том, что Великобритания формально не находилась впроцессе выхода из Европейского союза, несмотря на то, что референдум повопросу о выходе прошел летом 2016 года. Однако только накануне, 13 мартапарламент страны принял закон по Brexit, что позволяет правительству СоединенногоКоролевства начать процесс выхода из союза. Правда, документ пока еще неподписала королева Елизавета II.Разрастающийся конфликт между Турцией и европейскимиправительствами тоже представляет собой важное испытание для всего мира. Турецкиечиновники совершают поездки по Европе и призывают турецкую диаспорупроголосовать в пользу референдума, который может привести к принятию в страненовой конституции, значительно расширяющей полномочия президента Эрдогана.Германия и Нидерланды запретили эти митинги, в ответ Эрдоган обвинил обе страныв нацизме.Кстати, завтра, 15 марта в Нидерландах пройдут парламентскиевыборы, главным фаворитом на которых считается лидер правой Партии свободы ГертВилдерс. Эксперты прогнозируют эффект домино по всей Европе в случае победыправых популистов.И, наконец, 15 марта Федеральная резервная система США, попрогнозам экспертов, повысит процентную ставку, что может привести кнепредсказуемому эффекту. Сегодня первая в мире экономика зажата тискамиогромного государственного долга с одной стороны и кризисом перепроизводства –с другой. Барак Обама оставил Штатам не самое лучшее наследство: к примеру, национальныйдолг США во время его правления стремительно рос. Еще немного – и он перевалитза 20 триллионов долларов. А ведь когда первый темнокожий президент пришел квласти восемь лет назад сумма долга была "всего лишь" 10,6 триллионадолларов.

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