Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей

16 января 2017, понедельник, 20:46 – ИА СОЧИ-24



Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей

Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек.Эти счастливчикисоставляют первую восьмерку знаменитого списка Forbes. Их общее состояние – 424миллиарда долларов. Открывает рейтинг толстосумов основатель компании MicrosoftБилл Гейтс с состоянием в 75 миллиардов долларов.На втором местесоздатель Zara Амансио Ортега с 67 миллиардами долларов. Следом идет инвестор имеценат Уоррен Баффет, заработавший 60 миллиардов долларов. Четвертое место всписке богатейших людей планеты занимает мексиканский бизнесмен Карлос СлимЭлу – 50 миллиардов долларов.Закрывает первуюпятерку владелец онлайн-магазина Amazon Джеф Безос (45 миллиардов долларов). Шестоеместо принадлежит основателю Facebook Марку Цукербергу (44 миллиардадолларов). На седьмом месте глава IT-компании Oracle Ларри Эллисон с 43 миллиардамидолларов. Завершает топ-8 медиа-магнат Майкл Блумберг с 40 миллиардами долларов.По результатам исследований, богатые люди за последние годы сталисколачивать капиталы еще быстрее. По оценкам экспертов, первый в миредолларовый триллионер появится уже через 25 лет, сообщает сайт "Комсомольская правда". Тем временем число бедных только растет, а пропасть между ними и толстосумамис каждым годом увеличивается.Бороться с социально-экономическимнеравенством и бедностью эксперты неправительственнойорганизации Oxfam предлагаютс помощью налогов, обложив богатых еще большими суммами сборов. Кроме того,нужно преследовать неплательщиков, а бедных освобождать от сборов в пользугосударства."Хорошо неравенство или плохо – вопрос спорный. Пытатьсяискусственным образом резко его уменьшить с помощью налогов на богатых и ихкомпании – опасная затея. Могут пропасть рабочие места", – считает преподаватель Института экономики естественных монополийРоссийской академии народного хозяйства и госслужбы Владислав Гинько. Он уверен, что неравенство – это стимулдля экономики.

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