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Мировой экономикой "рулит" восьмерка богачей
16 января 2017, понедельник, 20:46 – ИА СОЧИ-24
Эти счастливчики
составляют первую восьмерку знаменитого списка Forbes. Их общее состояние – 424
миллиарда долларов. Открывает рейтинг толстосумов основатель компании Microsoft
Билл Гейтс с состоянием в 75 миллиардов долларов.
На втором месте
создатель Zara Амансио Ортега с 67 миллиардами долларов. Следом идет инвестор и
меценат Уоррен Баффет, заработавший 60 миллиардов долларов. Четвертое место в
списке богатейших людей планеты занимает мексиканский бизнесмен Карлос Слим
Элу – 50 миллиардов долларов.
Закрывает первую
пятерку владелец онлайн-магазина Amazon Джеф Безос (45 миллиардов долларов). Шестое
место принадлежит основателю Facebook Марку Цукербергу (44 миллиарда
долларов). На седьмом месте глава IT-компании Oracle Ларри Эллисон с 43 миллиардами
долларов. Завершает топ-8 медиа-магнат Майкл Блумберг с 40 миллиардами долларов.
По результатам исследований, богатые люди за последние годы стали
сколачивать капиталы еще быстрее. По оценкам экспертов, первый в мире
долларовый триллионер появится уже через 25 лет, сообщает сайт "Комсомольская правда". Тем временем число бедных только растет, а пропасть между ними и толстосумами
с каждым годом увеличивается.
Бороться с социально-экономическим
неравенством и бедностью эксперты неправительственной
организации Oxfam предлагают
с помощью налогов, обложив богатых еще большими суммами сборов. Кроме того,
нужно преследовать неплательщиков, а бедных освобождать от сборов в пользу
государства.
"Хорошо неравенство или плохо – вопрос спорный. Пытаться
искусственным образом резко его уменьшить с помощью налогов на богатых и их
компании – опасная затея. Могут пропасть рабочие места", – считает преподаватель Института экономики естественных монополий
Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владислав Гинько. Он уверен, что неравенство – это стимул
для экономики.
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