Мизулина бросила Миронова

Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария. Причины ухода Елены Мизулиной из "Справедливой России" не уточняются. По словам членов партии, они узнали о таком решении из сообщений СМИ. "Я пока в регионе и только узнал от вас, поэтому, извините, вряд ли могу что-то сейчас прокомментировать. Для меня самого это явилось новостью", – отметил первый зампред фракции справедливороссов в нижней палате парламента Александр Бурков.Депутат Госдумы Виталий Милонов уже предложил Елене Мизулиной вступить в "Единую Россию". По словам парламентария, ей будет предоставлена максимальная свобода творчества в рамках разработки законопроектов. "Выбор за ней, но мы хотим видеть лучших людей, заботящихся о стране, в нашей партии", – заявил он в интервью Life.ru. Елена Мизулина получила широкую известность как инициатор ряда резонансных проектов, в частности она неоднократно высказывалась за запрет абортов и суррогатного материнства. Кроме того, парламентарий стала одним из авторов скандального закона об ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В конце 2016 года Мизулина внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о декриминализации домашнего насилия. Помимо прочего, документ переводит некоторые случаи домашнего насилия из состава уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.
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Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»
Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»