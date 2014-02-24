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Мизулина ушла из "Справедливой России"

23 января 2017, понедельник, 10:28 – ИА СОЧИ-24

Мизулина ушла из "Справедливой России"
Мизулина ушла из "Справедливой России"

Член Совета Федерации Елена Мизулина решила покинуть партию "Справедливая Россия". О выходе из состава организации она сообщила в социальной сети Twitter."Соответствующее заявление в региональное отделение "СР" было направлено сегодня", – написала политик утром 23 января. Причины ухода из партии Мизулина не назвала. Присоединится ли она к другой политической силе, сенатор не уточнила.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Депутат Госдумы Валерий Рашкин требует разобраться, откуда у охранника "Газпрома" появился "золотой" унитаз за 200 тысяч рублей. По его словам, подобные новости вызывают "ненависть" у россиян...»

сегодня, 14:13
Путину предложат создать "Голос" для бизнесменов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»

сегодня, 14:00
Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет

В Министерстве обороны рассказали об эффективности системы противоракетной обороны города Москвы..»

сегодня, 14:00
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»

сегодня, 13:44
Мизулина бросила Миронова

Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»

сегодня, 13:15
Француз отбирает у россиянки детей из-за наследства

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сегодня, 13:00
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Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи "золотого" унитаза. Похитители выплатили ему 200 тысяч рублей...»

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Силуанов пошел в атаку на наличность россиян

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