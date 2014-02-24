Модель от радости показала грудь в прямом эфире

Чилийская модель Айлен Милла в рамках телешоу "Большой брат" случайно оголила свою грудь. Обрадовавшись тому, что ее оставили в проекте, девушка совершила ошибку, начав прыгать в прямом эфире. В памятном для модели выпуске телепередачи зрители решали, кто останется в реалити-шоу – Айлен Милла, одетая в откровенное красное платье, или ее возлюбленный Марко Ферри. Когда ведущий назвал имя девушки, она подскочила от радости, и ее обнаженная грудь показалась из-под одежды. Спустя несколько секунд модель поняла ошибку и прикрыла произвольно обнажившиеся части тела. После инцидента Марко Ферри обнял смущенную возлюбленную. Тогда же девушка назвала его "своей радостью". Примечательно, что Айлен Милла не впервые оголяет свою грудь в рамках этого проекта. Ранее в марте 2017 года модель в откровенном топе вскинула руки кверху, на несколько секунд обнажив тело. Видеозапись этого инцидента начали активно обсуждать в социальных сетях. Многие пользователи интернета не верят в случайность произошедшего. Один из них написал в комментариях к видеозаписи, что "она знала, что делала, и просто хотела привлечь к себе внимание". Напомним, в июле 2016 года жена Сергея Шнурова, исполняя с ним хит о курортном городе Геленджике, ненароком оголила свой бюст. Певец поспешил похвастаться грудью Матильды.
Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»
Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»
Украинский депутат Надежда Савченко продолжает удивлять окружающих своим новым. женственным образом. Так, на встречу с журналистами в Берлине бывшая летчица явилась в сексуальном коротком платье и на каблуках...»
Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
Варшава и Вашингтон объявили войну Москве на европейском газовом рынке. Поляки при поддержке американцев активно саботируют работы по проекту "Северный поток – 2", оказывая беспрецедентное давление на Германию...»