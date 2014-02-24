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Модель продала девственность за 2,3 миллиона евро

30 марта 2017, четверг, 09:46 – СОЧИ-24

Модель продала девственность за 2,3 миллиона евро
Модель продала девственность за 2,3 миллиона евро
Румынская модель Александра Кефрен продала на аукционе свою невинность за 2,3 миллиона евро. Приобрел ее бизнесмен из Гонконга, имя которого не разглашается.
Ценный лот 18-летняя Александра выставила на продажу в ноябре 2016 года за один миллион евро. В марте 2017-го девственность красотки выросла более чем в два раза и ушла с молотка за 2,3 миллиона евро, передает The Sun. Аукцион был организован агентством
Cinderella Escorts. Эта компания размещает на своем сайте анкеты желающих расстаться с невинностью за деньги. Там указаны параметры девушек и мотивы, по которым они хотят продать свое тело. Представители агентства отметили, что продажа девственности стала необычайно популярным делом. После обращения румынской модели Cinderella Escorts получила около 300 похожих заявок. Александра пообщалась с покупателем по телефону и нашла его "очень дружелюбным". Для важной ночи был забронирован отель: красотка отправится туда в сопровождении представителей Cinderella Escorts, которые заработают 20% от сделки.
По словам модели, лучше выставить девственность на торги, чем подарить парню, который в любой момент может исчезнуть. "Думаю, многие девушки так к этому относятся", – предположила Кефрен. Добавим, что ее семья не одобрила такие планы и даже пригрозила отречением.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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