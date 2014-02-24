Модель сексуально унизили семь раз за 45 минут

24 марта 2017, пятница, 10:29 – ИА СОЧИ-24



Модель сексуально унизили семь раз за 45 минут

В США модель стала жертвой половой дискриминации во время уличной фотосессии. Пока девушка позировала перед камерой, ее семь раз унизили проходившие мимо мужчины.Об инциденте сообщил у себя в Instagram фотограф из Чико (штат Калифорния) Уоррен Кейн. По словам мужчины, он устроил своей подруге фотосъемку на улице города и за 45 минут к ней семь раз домогались мужчины. Проходившие и проезжающие мимо мужчины не могли сдержать своих эмоций при виде позирующей рыжеволосой красотки в сексуальном наряде. Они свистели, хватали себя за ширинку, а также отпускали пошлы шутки, передает Lenta.ru. Один из них даже крикнул девушке, что у нее большая задница. При чем, даже присутствие собственной семьи не останавливало мужчин от домогательств. В подтверждение своих слова Кейн опубликовал один из снимков с того фотосета, на котором отчетливо видно, как позади модели ее освистывает один из прохожих. Мужчина надеется, что рассказав об инциденте в соцсетях, он привлечет внимание общественности к проблеме сексуальной объективации женщин. "Это реально, и это нужно остановить", – говорит Кейн.При этом, история приобрела вирусную популярность лишь после того, как оказалась на развлекательном портале Reddit. Однако вместо того, чтобы посочувствовать девушке, пользователи также стали ее сексуально унижать. Под снимком красотки многие из них начали оставлять большое количество сальных комментариев. В конце концов, руководству сайта даже пришлось заблокировать возможность оставлять свое мнение под этим постом.

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