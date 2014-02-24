Модель сексуально унизили семь раз за 45 минут

В США модель стала жертвой половой дискриминации во время уличной фотосессии. Пока девушка позировала перед камерой, ее семь раз унизили проходившие мимо мужчины. Об инциденте сообщил у себя в Instagram фотограф из Чико (штат Калифорния) Уоррен Кейн. По словам мужчины, он устроил своей подруге фотосъемку на улице города и за 45 минут к ней семь раз домогались мужчины. Проходившие и проезжающие мимо мужчины не могли сдержать своих эмоций при виде позирующей рыжеволосой красотки в сексуальном наряде. Они свистели, хватали себя за ширинку, а также отпускали пошлы шутки, передает Lenta.ru. Один из них даже крикнул девушке, что у нее большая задница. При чем, даже присутствие собственной семьи не останавливало мужчин от домогательств. В подтверждение своих слова Кейн опубликовал один из снимков с того фотосета, на котором отчетливо видно, как позади модели ее освистывает один из прохожих. Мужчина надеется, что рассказав об инциденте в соцсетях, он привлечет внимание общественности к проблеме сексуальной объективации женщин. "Это реально, и это нужно остановить", – говорит Кейн. При этом, история приобрела вирусную популярность лишь после того, как оказалась на развлекательном портале Reddit. Однако вместо того, чтобы посочувствовать девушке, пользователи также стали ее сексуально унижать. Под снимком красотки многие из них начали оставлять большое количество сальных комментариев. В конце концов, руководству сайта даже пришлось заблокировать возможность оставлять свое мнение под этим постом.
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Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»
Спикер Госдумы прокомментировал слова украинского лидера об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на заявление Петра Порошенко, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин сказал, что на Украине закон уже не действует, а подобные высказывания первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»