Модель умерла после липосакции

30 декабря 2016, пятница, 18:13 – ИА СОЧИ-24



Модель умерла после липосакции

Модель из Гватемалы умерла от сердечного приступа после липосакции. В настоящий момент врача разыскивает полиция.Манекенщица изГватемалы 22-летняя Меланье Монтенегро скончалась от сердечного приступа после операции.Модель специально прибыла в Эквадор, чтобы сделать ставшую для нее роковойлипосакцию.В гибели девушкивиноват хирург, проводивший процедуру, передает Daily Mail. Отцу модели сообщили,что девушка умерла от аллергической реакции. Делавший операцию врачуспел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.Напомним, в этом году скончаласьво время пластической операции и популярная в Бразилии топ-модель Ракель Сантос.У девушки случился сердечный приступ, когда ей ввели препарат против мимическихморщин. Хирург считает, что она употребляла запрещенные лекарства.Похожий случай произошел и 13 января 2016 года. Как пислаи Dni.ru, победительница национального конкурсакрасоты в Эквадоре Катерина Канто скончалась во время операции по удалениюподкожного жира. Бесплатнуюлипосакцию девушка получила в качестве приза.Модельдолго не решалась на операцию, хотя члены жюри советовали ей сбросить вес.Вместо этого она планировала увеличить физическую нагрузку. По словам братаКатерины, ей не удалось отказаться от услуги из-за навязчивости пластического хирурга.

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