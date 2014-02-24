ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Модель умерла после липосакции

30 декабря 2016, пятница, 18:13 – ИА СОЧИ-24

Модель умерла после липосакции
Модель умерла после липосакции
Модель из Гватемалы умерла от сердечного приступа после липосакции. В настоящий момент врача разыскивает полиция.
Манекенщица из
Гватемалы 22-летняя Меланье Монтенегро скончалась от сердечного приступа после операции.
Модель специально прибыла в Эквадор, чтобы сделать ставшую для нее роковой
липосакцию.
В гибели девушки
виноват хирург, проводивший процедуру, передает Daily Mail. Отцу модели сообщили,
что девушка умерла от аллергической реакции. Делавший операцию врач
успел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.
Напомним, в этом году скончалась
во время пластической операции и популярная в Бразилии топ-модель Ракель Сантос.
У девушки случился сердечный приступ, когда ей ввели препарат против мимических
морщин. Хирург считает, что она употребляла запрещенные лекарства.
Похожий случай произошел и 13 января 2016 года. Как пислаи Dni.ru, победительница национального конкурса
красоты в Эквадоре Катерина Канто скончалась во время операции по удалению
подкожного жира. Бесплатную
липосакцию девушка получила в качестве приза.
Модель
долго не решалась на операцию, хотя члены жюри советовали ей сбросить вес.
Вместо этого она планировала увеличить физическую нагрузку. По словам брата
Катерины, ей не удалось отказаться от услуги из-за навязчивости пластического хирурга.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:16
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360"..»

сегодня, 21:14
В доме на севере Москвы загорелась квартира

В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru..»

сегодня, 21:00
В метро Москвы объявлена угроза взрыва

Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru..»

сегодня, 20:29
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»

сегодня, 20:29
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево

Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Петропавловск-Камчатский был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево., передает РЕН ТВ..»

сегодня, 20:15
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля

Гражданские активисты из немецкого города Мюнстре придумали, как им помочь местным жительницам бороться с насильниками, не привлекая к самой ситуации излишнего внимания, передает РИА Новости..»

сегодня, 20:14
Госдепу нечего добавить к словам Путина

В Госдепартаменте подтвердили, что до них дошло послание президента России Владимира Путина в ответ на высылку российских дипломатов из США..»

сегодня, 19:58
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского

В Бразилии идет расследование исчезновения 59=летнего посла Греции Кириакоса Амиридиса, который вместе с женой Франсуазой находился в отпуске в Рио-де-Жанейро..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:16
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве

Руководитель академического театра "Сатирикон" Константин Райкин экстренно госпитализирован в Москве, передает "360"..»

сегодня, 21:14
В доме на севере Москвы загорелась квартира

В одной из квартир на шестом этаже жилого дома по Ленинградскому шоссе на севере Москвы начался пожар, передает Life.ru..»

сегодня, 21:00
В метро Москвы объявлена угроза взрыва

Станция "Площадь революции" Московского метрополитена обследуется кинологами и спасателями в связи с угрозой взрыва, передает Life.ru..»

сегодня, 20:29
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»

сегодня, 20:29
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево

Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Петропавловск-Камчатский был вынужден вернуться в аэропорт Шереметьево., передает РЕН ТВ..»

сегодня, 20:15
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля

Гражданские активисты из немецкого города Мюнстре придумали, как им помочь местным жительницам бороться с насильниками, не привлекая к самой ситуации излишнего внимания, передает РИА Новости..»

сегодня, 20:14
Госдепу нечего добавить к словам Путина

В Госдепартаменте подтвердили, что до них дошло послание президента России Владимира Путина в ответ на высылку российских дипломатов из США..»

сегодня, 19:58
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского

В Бразилии идет расследование исчезновения 59=летнего посла Греции Кириакоса Амиридиса, который вместе с женой Франсуазой находился в отпуске в Рио-де-Жанейро..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.