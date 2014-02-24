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Модный Медведев сверкнул новыми часами

16 февраля 2017, четверг, 15:14 – ИА СОЧИ-24

Модный Медведев сверкнул новыми часами
Модный Медведев сверкнул новыми часами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев приобрел новый аксессуар. На заседании Совета Федерации журналисты обратили внимание на "умные" часы для рыболовов на руке политика.
Новый гаджет Дмитрия Медведева – часы Garmin Quatix 3 американского производства, сообщает
Hi-Tech Mail.ru. Примечательно, что этот аксессуар предназначен для рыболовов и капитанов морских судов.Гаджет оснащен модулями геолокации GPS и ГЛОНАСС, принимает сигнал с помощью вмонтированной стальной антенны ЭХО. Также в
часы встроены компас, альтиметр и барометр.Отметим, что в комплектацию "умных" часов входит ряд специализированных предустановленных приложений. В частности, благодаря аксессуару Дмитрий Медведев всегда может узнать данные о приливах, а также информацию о парусных гонках. Гаджет может использоваться как счетчик пойманной рыбы, таймер, будильник и так далее.Garmin Quatix 3 можно приобрести в России примерно за 60 тысяч рублей. В то же время в Соединенных Штатах такие часы стоят 600 долларов. Аксессуары Дмитрия Медведева часто становятся поводом для обсуждения в СМИ и социальных сетях. В последний раз похожая ситуация произошла в декабре 2016 года, когда  российский премьер пришел на встречу с журналистами с бюджетными часами Swatch за шесть тысяч рублей. Так же часто обсуждается и стиль одежды политика. Например, на встречу с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и российским лидером Владимиром Путиным Дмитрий Медведев пришел в стильном
двубортном черном пиджаке в белую вертикальную полоску.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ученые из Великобритании представили 3D-модель женского танца, который, по их мнению, гарантированно поможет привлечь внимание мужчин. В исследовании приняли участие 39 девушек...»

вчера, 22:15
На севере Москвы разбился мужчина

Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»

вчера, 21:59
Бывший любовник ограбил безработную москвичку на 15 млн

Безработная жительница столицы заявила в полицию о том, что бывший любовник вместе с подельниками украли у нее имущество общей стоимостью 15 миллионов рублей...»

вчера, 21:30
Как выглядит типичный преступник

Столичная прокуратура составила портрет среднестатистического преступника в Москве. Оказывается, что чаще всего преступления совершают люди в возрасте 30-49 лет...»

вчера, 21:00
Террористы "ИГ" устроили взрыв в мавзолее

На территории мавзолея Лала Шахбаза Каландара в городе Сехван-Шариф на юге Пакистана террорист-смертник устроил взрыв, передает "Газета.ru"..»

вчера, 21:00
Коварный Киев готовит убийство журналистов в Донбассе

Украинские военные хотят вовлечь в конфликт с ополченцами в Донбассе иностранных журналистов. На линии разграничения готовится масштабная провокация...»

вчера, 20:58
Подробности похищения бизнесвумен на юге Москвы

Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»

вчера, 20:45
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