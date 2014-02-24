Модный Медведев сверкнул новыми часами

16 февраля 2017, четверг, 15:14 – ИА СОЧИ-24



Модный Медведев сверкнул новыми часами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев приобрел новый аксессуар. На заседании Совета Федерации журналисты обратили внимание на "умные" часы для рыболовов на руке политика.Новый гаджет Дмитрия Медведева – часы Garmin Quatix 3 американского производства, сообщаетHi-Tech Mail.ru. Примечательно, что этот аксессуар предназначен для рыболовов и капитанов морских судов.Гаджет оснащен модулями геолокации GPS и ГЛОНАСС, принимает сигнал с помощью вмонтированной стальной антенны ЭХО. Также вчасы встроены компас, альтиметр и барометр.Отметим, что в комплектацию "умных" часов входит ряд специализированных предустановленных приложений. В частности, благодаря аксессуару Дмитрий Медведев всегда может узнать данные о приливах, а также информацию о парусных гонках. Гаджет может использоваться как счетчик пойманной рыбы, таймер, будильник и так далее.Garmin Quatix 3 можно приобрести в России примерно за 60 тысяч рублей. В то же время в Соединенных Штатах такие часы стоят 600 долларов. Аксессуары Дмитрия Медведева часто становятся поводом для обсуждения в СМИ и социальных сетях. В последний раз похожая ситуация произошла в декабре 2016 года, когда российский премьер пришел на встречу с журналистами с бюджетными часами Swatch за шесть тысяч рублей. Так же часто обсуждается и стиль одежды политика. Например, на встречу с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и российским лидером Владимиром Путиным Дмитрий Медведев пришел в стильномдвубортном черном пиджаке в белую вертикальную полоску.

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