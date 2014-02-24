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Могучему Путину дали необычное прозвище
12 января 2017, четверг, 16:59 – ИА СОЧИ-24
Бывший чиновник удивился, как президенту удается справляться с такой
нагрузкой. "Я Вас называю perpetuum mobile, то есть человек, который
везде, все время, – сказал Тхакушинов и предположил: – Это самбо,
наверное, дзюдо?" "Точно", – подтвердил Путин.Президент России в свои 64 года действительно находится в отличной физической форме. Владимир Путин с раннего детства
занимается разными видами борьбы. Он – мастер спорта по самбо и дзюдо, у
президента есть и черный пояс по карате.
Также Владимир Путин увлекается горными лыжами. Его
тренером был советский чемпион по этому виду спорта Леонид Тягачев. Президент предпочитает отечественные горнолыжные
склоны. Так, в 2011 году он побывал на Красной Поляне – олимпийском объекте
в Сочи, где совершил пару спусков на лыжах.
Среди спортивных пристрастий главы государства – и хоккей.
В день годовщины Олимпийских игр в Сочи легенда мирового хоккея 64-летний Тони
Эспозито преподнес Путину необычный подарок. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков, спортсмен подарил ему картину маслом под названием "Путин —
хоккеист". Вслед за главой государства в хоккей начали активно играть министры,
губернаторы и бизнесмены.
16 декабря 2016 года во время официального визита в
Японию президент России удержал премьер-министра
Синдзо Абэ от выхода на татами. Лидеры двух стран наблюдали за показательными
выступлениями спортсменов. Японец, который не занимается дзюдо, признался
журналистам, что и сам готов был поучаствовать в схватке, однако Путин не дал
ему этого сделать. "Я держал его за руку", – подтвердил президент
России.
Источник:
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