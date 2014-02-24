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Молния ударила женщину в голову на пляже

3 января 2017, вторник, 14:29 – ИА СОЧИ-24

Молния ударила женщину в голову на пляже
Молния ударила женщину в голову на пляже
В Бразилии в девушку во время прогулки по пляжу ударила молния. Происшествия попало в объективы камер видеонаблюдения.
На опубликованных кадрах видно, как люди прогуливаются по пляжу во время сильнейшего шторма. В этот момент молния бьет точно в голову женщины, которая тут же падает на песок. В результате происшествия пострадавшая была госпитализирована в критическом состоянии, передает The Daily Mail.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Политическая фортуна – крайне упрямая, а зачастую и очень капризная вещь, которая может как наградить, так и отобрать все у того, кто стремится поймать ее за хвост. Кто-то в 2016 году стал ее любимчиком, а кто-то сполна познал ее жестокий и непредсказуемый характер, оказавшись выброшенным на обочину политической жизни...»

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Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»

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Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле

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