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Молодежь выбирает секс вместо первого свидания

9 февраля 2017, четверг, 14:00 – ИА СОЧИ-24

Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
Молодежь выбирает секс вместо первого свидания
Последнее исследование социологов показало, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляться на романтичное свидание в ресторан. Такой циничный подход к отношениям обусловлен амбициозностью и чрезмерной занятостью миллениалов.
Наши прабабушки и прадедушки наверняка пришли бы в ужас от нравов современной молодежи. Так, опросы, проведенные на сайтах знакомств среди 5500 пользователей, показали, что люди в возрасте от 18 до 34 лет (так называемое поколение миллениалов) на 48% чаще выбирают секс как способ узнать нового знакомого и решить, стоит ли дальше с ним встречаться. При этом почти треть респондентов уверены, что это отличный способ разобраться, можно ли влюбиться в этого человека, пишет Daily Mail. Среди приверженцев данного подхода больше мужчин. Вопреки стереотипам, представителям сильного пола интим с незнакомкой позволяет не только снять напряжение, но и найти большую любовь. Опрошенные мужчины в два раза чаще, чем женщины, признавались, что "одноразовый" секс в их жизни приводил к долгосрочным отношениям. "Они прыгают в постель не для того, чтобы просто заняться сексом. Они делают это, чтобы узнать человека прежде, чем потратят на него свое время и энергию", – комментирует результаты опроса антрополог, доктор Хелен Фишер. Эксперт также добавляет, что миллениалы слишком заняты и слишком амбициозны, чтобы тратить время на человека, с которым у него может не возникнуть "химии".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 21:16
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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

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